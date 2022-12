Saint-Nazaire : ils passent la nuit au lycée pour dire non à la réforme du Bac Pro

Ils se retrouvent en début de soirée devant les grilles et sous la banderole "réforme Macron, élèves au charbon", emmitouflés dans leurs parkas. Dans un froid glacial, cette vingtaine d'enseignants du lycée professionnel André Boulloche de Saint-Nazaire s'apprêtent à passer la nuit dans l'établissement, une occupation symbolique "pour dire à quel point on est inquiets".

Moins d'heures de cours, théoriques et pratiques, davantage de temps en entreprise et si possible avec des formations adaptées au bassin d'emploi local. "On les enferme, on leur brise leurs rêves et avec si peu de cours, on leur claque toutes les portes au nez. Ce sont des jeunes qui ne pourront pas évoluer, et qui auront beaucoup de mal à sortir de leur condition de manoeuvre. C'est comme un niveau CAP alors qu'on est ici en bac Pro avec possibilité de poursuivre en BTS. Ce ne sera plus possible". Le discours est sombre, mais la réforme encore floue, alors les enseignants ont bien l'intention de se battre jusqu'au bout. "Il y aura d'autres actions à la rentrée".

En attendant, dans un lycée peu ou pas chauffé la nuit, ils ont tout prévu : les doudounes, les duvets, les moufles. "Nos élèves méritent bien une nuit au lycée et dans le froid. On voulait éviter une grève pour ne pas les pénaliser".