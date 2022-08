Saint-Nazaire. Ils profitent des vacances jusqu'au bout

Plage du Commando à Saint-Nazaire, c'est bronzette sur le transat ou pique-nique sous le parasol. Charlotte est venue déjeuner sur la plage avec ses enfants et son filleul. A ses pieds, glacière, ballons et raquettes. "On va bientôt tous se retrouver enfermés dans les bureaux ou les salles de classe, on voulait faire durer le plaisir jusqu'au bout". Au choix, jeux de raquette ou baignade, les enfants sont ravis.

Un peu plus loin, 4 nantais jouent dans le sable. Romane entre en CM2, "les vacances sont passées trop vite, mais là on profite à fond. On va manger des glaces et visiter le sous-marin". Jean qui entre en 6ème appréhende un peu plus, les rayons du soleil ont du mal à chasser le stress. "Je vais devoir me lever à 6 heures du matin pour être à l'heure au collège, ça va être dur. Mais c'est vrai que là, le sable, la mer, ça fait du bien".

Repousser le plus loin possible le train-train quotidien, la routine de l'année avec ses horaires et toutes ses contraintes. Beaucoup de têtes grises aussi sur le remblais comme Marie-Paule. "Je suis la mamie d'Alice. Ses parents travaillent, son petit frère est chez la nounou, alors je la garde et on fait durer le plaisir! On se balade, on pique-nique sous les arbres".

A Saint-Nazaire, ce sont 5 724 enfants qui sont attendus dans les écoles publiques de la ville.