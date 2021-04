Saint-Nazaire : ils vivent dans un immeuble HLM imaginé par les "Nobel d'architecture"

Depuis deux ans et demis, Virginie et sa famille habitent au 7ème étage de la tour Plein Ciel dans le quartier de la Chesnaie à Saint-Nazaire. Comme sur la soixantaine d'appartements de l'immeuble HLM, des balcons font le tour de son logement. Elle y a installé ses plantations. Et le gros plus dans ses 80 m2, c'est un jardin d'hiver qui traverse l'appartement avec des carpes dans un bassin, une pièce dont toute la famille profite. "En printemps et en été, on ,'est que dans le jardin d'hiver. On n'est dans l'appartement que pour faire à manger. Si on ouvre les baies, on est comme à l'extérieur. On me proposerait autre chose, je ne partirais pas à part pour une maison" lâche en souriant la mère de famille.

Certains jardins d'hiver traversent l'appartement © Radio France - Anne Patinec

Le jardin d'hiver se situe entre l'appartement et le balcon © Radio France - Anne Patinec

Balcons et jardins d'hiver

En imaginant ces balcons et ces jardins d'hiver avec leurs cloisons en polycarbonate, les architectes Lacaton et Vassal ont augmenté la superficie des appartements existants. La salle de bain a été transférée dans une chambre et la nouvelle chambre a été gagnée sur l'espace extérieur. Leur credo est une architecture dédiée au bien-être du plus grand nombre. La priorité n'est pas l'esthétique. Ils jouent beaucoup sur l'espace et sur la lumière. Ils préfèrent les rénovations aux destructions de tours. L'office HLM Silène a fait appel à eux car "pour un même budget, on donne plus de lumière, plus d'espace et c'est un luxe que l'on trouvait intéressant de donner à des logements HLM " souligne Yves-Marie Lecointre, directeur des "offres nouvelles" à Silène.

Tous les appartements disposent de balcons sur leur longueur © Radio France - Anne Patinec

Les petites-filles de Juliette ont transformé les 20 m2 du jardin d'hiver en salle de jeux. "Il fait bon vivre dans notre appartement , on ne se sent pas enfermés. On n'a pas les moyens d'acheter mais on a le droit d'avoir un logement qui est plus haut de gamme que ce qu'il y avait avant" apprécie Juliette. D'après les deux locataires, certains de leurs voisins se plaignent toutefois du manque d'isolation de ces pièces mi-intérieur, mi-extérieur. En tout cas, le concept intéresse et des étudiants en architecture originaires du monde entier, viennent régulièrement visiter la tour. Le duo d'architectes a aussi imaginé deux autres projets neufs à Saint-Nazaire et à Trignac avec notamment à l'étage une serre en verre avec toit ouvrant.