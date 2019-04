Saint-Nazaire : découvrez les images du projet de la rénovation de l'usine élévatoire en hôtel et brasserie

Le port de Nantes Saint-Nazaire a dévoilé ce mercredi 3 avril son projet de rénovation pour l'usine élévatoire, désaffectée depuis 25 ans. Elle va être transformée en hôtel de luxe et brasserie artisanale.

Saint-Nazaire, France

Avec le soutien de la ville et l'agglomération de Saint-Nazaire, le port de Nantes Saint-Nazaire se lance dans un projet de rénovation de son usine élévatoire. Il a dévoilé, ce 3 avril, les détails : le bâtiment historique, désaffecté depuis plus de 25 ans, va devenir un hôtel de luxe et une brasserie.

Entre 100 et 250 euros la nuit

L'hôtel quatre étoiles va être piloté par l'hôtel nantais Sozo et devrait ouvrir à l'horizon 2022-2023. Le bâtiment moderne sera accolé à l'usine (voir visuel) et comptera une quarantaine de chambres à 100 euros la nuit et cinq suites à 250 euros la nuit. Il doit, à terme, devenir un hôtel cinq étoiles.

La brasserie ouverte dès 2020

Ce sont les brasseurs-restaurateurs nantais "les Brassés" qui vont tenir la brasserie. Elle devrait ouvrir courant 2020, avec un bar, un restaurant, 400m² de brasserie artisanale et un espace de vente.

Un espace restauration dans la brasserie.