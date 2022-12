Saint-Nazaire : la fanzone affiche complet pour la finale de la coupe du monde entre la France et l'Argentine

Pour la demi-finale entre la France et le Maroc, plus de 1 500 personnes étaient présentes dans l'Alvéole 12 de la base sous-marine de Saint-Nazaire.

À la rentrée de nombreuses grandes villes françaises appelaient au boycott , mais désormais c'est le retour en force des fanzones. La preuve, celle de Saint-Nazaire est déjà complète , un jour avant la finale de la coupe du monde entre la France et l'Argentine, annonce la mairie dans un communiqué. Près de 2.000 personnes ont déjà réservé leur place en ligne pour aller à l'Alvéole 12 ce dimanche.

"Je suis ravi de voir qu'il y aura salle comble à l'Alvéole 12, réagit le maire PS de Saint-Nazaire, David Samzun. Ce sont des moments festifs de plus en plus rares, c'est important d'avoir cet enthousiasme et ce partage." Le premier édile avait annoncé dès la fin du mois de septembre, son choix de mettre en place une diffusion sur écran géant si la France atteignait les demi-finales.

Si vous n'avez pas réservé votre place à temps, vous avez encore une chance de pouvoir entrer dans l'ancienne base sous-marine. Il faudra se présenter vers 15h30 avant le début du match, en cas de désistements quelques personnes pourraient alors entrer pour profiter de cette diffusion.