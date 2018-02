Saint-Nazaire : la Soucoupe rouvre après plus d'un an de travaux

Par Anne Patinec, France Bleu Loire Océan

Suite au violent orage de grêle de mai 2016, la Soucoupe avait subi de gros dégâts. Le toit de l'équipement sportif et le sol viennent d'être refaits. Un chantier compliqué qui a duré plus d'un an en raison des formes particulières du bâtiment inauguré en 1970.