Saint-Nazaire : le maire David Samzun demande des policiers supplémentaires à Gérald Darmanin

Déjà en novembre dernier, David Samzun avait écrit à Christophe Castaner alors ministre de l'Intérieur pour réclamer un plus grand nombre de policiers nationaux dans sa ville. Les récents événements l'ont fait reprendre sa plume. Le 30 juillet, un homme de 27 ans a été blessé par balles (neuf balles) dans le quartier de Plaisance. Le lendemain, dans le quartier du Petit-Caporal, une voiture était visée par des tirs et une fillette de 12 ans blessée à la jambe. Dans un courrier envoyé ce mardi 4 août, l'élu interpelle le nouveau ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et réclame des moyens supplémentaires.

Vous n'êtes pas sans savoir que des faits graves, des fusillades en pleine rue liées au trafic de drogue et blessant deux personnes , sont venus souligner encore une fois l'importance prise par ce trafics dans notre commune en dépit des efforts de police et de justice pour les juguler. Ces faits me conduisent à vous interpeller de nouveau afin que la Ville de Saint-Nazaire soit réellement et durablement dotée des effectifs de police adaptés à sa taille, à sa fonction de ville centre d'agglomération et à ses particularités". David Samzun , maire de Saint-Nazaire

Le commissariat de Saint-Nazaire compte 170 personnels. Selon le maire,ils ne sont pas assez nombreux compte tenu de la croissance démographique et de la particularité de son bassin d'emploi. La ville compte plus de 72 000 habitants. David Samzun s'est par ailleurs engagé à renforcer la police municipale qui compte une dizaine d'agents.