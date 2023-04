Saint-Nazaire : le paquebot Euribia parti pour quatre jours d'essais mer

La foule des grands jours ce mardi en fin d'après-midi sur le front de mer à Saint-Nazaire, comme toujours quand un paquebot quitte le port. Cette fois, c'est le MSC Euribia, construit aux Chantiers de l'Atlantique évidemment, qui est parti à marée haute pour quatre jours d'essais mer. Des essais qui auraient dû se dérouler le mois dernier, mais avec les grèves et les journées port mort contre la réforme des retraites, les Chantiers ont été contraints de reporter cette étape cruciale dans la finalisation d'un paquebot.

L'Euribia, propulsé au gaz naturel liquéfié, 333 mètres de long, plus de 2.000 cabines et pouvant embarquer 6.327 passagers, rentrera au port samedi à la pleine mer un peu avant 19h. Il sera livré à son armateur, l'italo-suisse MSC, fin mai. Ses premières croisières auront lieu cet été dans les fjords au Danemark et en Norvège avant de mettre le cap sur la Méditerranée pour l'automne.