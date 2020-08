Saint-Nazaire : le quartier du Petit Maroc isolé du reste de la ville

A Saint-Nazaire, le quartier du Petit Maroc qui est une presqu'île sur le port, est sacrément isolé depuis plus de dix jours. Tout ça à cause du pont levant, principal accès au secteur, qui ne fonctionne plus. Le 24 juillet, il a été heurté par un cargo qui se trouvait dans l'écluse.

Il suffit de faire l'expérience pour comprendre comment le pont levant indisponible a tendance à couper le Petit Maroc du reste de la ville. Soit on fait un grand détour par les Chantiers navals à Penhoët car le pont du Pertuis lui aussi est en travaux. Soit on utilise le petit pont tournant vers la capitainerie du port, limité aux moins de deux tonnes. Il est étroit, deux véhicules ne peuvent se croiser; il faut donc souvent patienter. Maria-Amélia qui habite le quartier l'emprunte à pied : " je me mets sur le côté quand les voitures passent afin d'être en sécurité. J'ai un bus à prendre, _je dois partir plus tôt et faire un détour. C'est un peu ennuyeux car on ne sait pas combien de temps ça va durer_" explique la Nazairienne qui habite le quartier avec une vue imprenable sur l'estuaire depuis plusieurs années. Autre problème, les habitants doivent déposer leurs poubelles de l'autre côté de l'écluse, à pied ou en voiture, car la collecte des déchets ne se fait plus.

Le Petit Maroc dispose d'une vue imprenable sur l'estuaire © Radio France - Anne Patinec

Aide à domicile, Nadia s'occupe d'un retraité du quartier et depuis dix jours, c'est compliqué d'arriver à l'heure. Les employés des bars et restaurants doivent aussi prendre leurs dispositions pour ne pas être en retard pour le service. Les touristes eux ont tendance à se perdre et à moins venir dans le quartier .

La fréquentation de notre établissement a beaucoup baissé depuis que le pont est hors-service. Les clients nous disent que c'est mal indiqué pour rejoindre le quartier. Régulièrement, ils appellent pour annuler car ils sont perdus, ils en ont marre de tourner. Ca peut être intéressant d'envisager une navette sur l'eau, le temps des travaux. Ca existe ailleurs, pourquoi pas ? " Ludovic Roquet, patron du Bistrot du Grand Pavois

C'est dans ce quartier que se déroule le festival Les Escales © Radio France - Anne Patinec

Le cirque Claudio Zavatta est coincé

Installé face à l'estuaire depuis la mi-juillet, le cirque Claudio Zavatta aurait dû repartir vers la Rochelle dimanche 2 août. Mais il est coincé. A cause de leurs poids dépassant les 30 tonnes, plusieurs de ses véhicules ne peuvent emprunter les deux ponts actuellement en service. Le cirque a décidé de prolonger ses représentations jusqu'au 16 août. Mais en raison des difficultés d'accès, la fréquentation du chapiteau a diminué de moitié depuis l'accident du cargo le 24 juillet.

Coincé, lle cirque prolonge ses représentations jusqu'au 16 août © Radio France - Anne Patinec

Le pont va rester levé et indisponible pour une durée indéterminée selon le Grand Port de Nantes-Saint-Nazaire. Ce lundi, des experts étaient sur place pour effectuer des diagnostics. La mise en service de l'ouvrage date de 1941.