Saint-Nazaire : le salon de coiffure solidaire Tête en l'air lance un appel aux bénévoles

Un salon de coiffure solidaire a ouvert à Saint-Nazaire le 7 mars dans le quartier de la gare. Monté par l'association Cap Solidaire et le réseau de commerçants engagés dans l'association le Carillon qui vient en aide aux plus démunis, le projet a obtenu 10000 euros de subventions de la part du Département. Un salon où les plus démunis ne payent pas, ouvert 2 jours et demi par semaine. Une coupe de cheveux, un shampoing, ça a l'air de rien, mais c'est un luxe et pour les bénéficiaires, ça veut dire beaucoup.

"On se fait chouchouter, on cause et on ressort avec la pêche, ça regonfle le moral" explique tout sourire Chaïma, 73 ans, qui, avec sa petite retraite de 800 euros par mois, doit aussi subvenir aux besoins de son petit-fils. "Un shampoing, une coupe, une couleur, il en faut peu parfois pour se sentir en confiance, retrouver sa dignité et par exemple, se présenter à un entretien d'embauche", détaille Philippe Hamache secrétaire du Carillon. "Une dame que je coiffais s'est effondrée en larme à la fin en m'avouant que ça faisait 5 ans qu'elle ne se regardait plus dans le miroir" raconte Sophie Robert, directrice d'un salon de coiffure dans Saint-Nazaire et cheville ouvrière de ce projet.

Sophie Robert, directrice d'un salon de coiffure à Saint-Nazaire et cheville ouvrière de Tête en l'air. Son slogan ? "Recoiffe-moi le moral" © Radio France - Hélène Roussel

Je lance un appel à tous les coiffeurs et coiffeuses de la presqu'île. Si chacun pouvait donner une journée par mois" - Sophie Robert

Mais si le salon a pu ouvrir, va-t-il survivre ? 4 coiffeuses pour assurer 2 jours et demi à Tête en l'air, c'est peu. Vania est l'une de ces bénévoles. Elle est coiffeuse à domicile et a décidé de consacrer tous ses lundis aux plus précaires. "C'est bien plus que de l'esthétique, c'est presque thérapeutique. Et quand on voit les sourires, ça vaut tout l'or du monde", dit la jeune femme aux gestes délicats et doux. "On a nos salons, nos autres clients, on travaille 6 jours sur 7, sur le long terme, ce n'est pas tenable", alerte Sophie Robert qui lance un appel à tous les coiffeurs et coiffeuses de la presqu'île. "Une journée par mois. C'est tout ce que je demande. Ca nous permettrais d'organiser un roulement et de pérenniser notre salon solidaire".

Pour proposer vos services : 06 13 36 52 26 ou capsolidhair@gmail.com

Pour faire un don : le site Helloasso