Saint-Nazaire : le sous-marin Espadon termine sa cure de jouvence, réouverture le 5 février

"C'est un vieux monsieur mais qui va beaucoup mieux grâce à tous les soins qu'on lui a apporté depuis un an". Marie Fays est conservateur-restaurateur du patrimoine, spécialisée dans les métaux. "Pour une fois, nous n'avons pas l'objet en main, nous sommes dans l'objet, c'est extraordinaire et unique, une vraie chance". C'est la toute dernière phase de la restauration du sous-marin Espadon dans l'écluse fortifiée de Saint-Nazaire, un chantier commencé en janvier 2021.

Marie Fays conservateur-restaurateur du patrimoine dans l'Espadon © Radio France - Hélène Roussel

Nettoyé, poncé, curé, repeint

Il y a d'abord eu les travaux extérieurs. Une partie de la coque a été nettoyée, ponçée, repeinte, il a aussi fallu remplacer de la tôle. A présent, les restaurateurs travaillent à l'intérieur. Après un désencrassage complet, il a fallu traiter les moisissures et surtout, opération délicate, lutter contre la corrosion. "Pour cela on brosse, on gratte, on cure et on traite aussi avec des produits chimiques. Il s'agit de ralentir au maximum le phénomène qui à terme mange le matérieux que ce soit le fer, le lino, le plastique, le bois, ou le cuir" détaille Marie Fays.

Une torpille désarmée, le sous-marin Espadon a servi pour des opération de dissuasions entre 1960 et 1985 en pleine Guerre Froide © Radio France - Hélène Roussel

la survie d'un joyau porteur d'Histoire

Pour Saint-Nazaire Agglo Tourisme, c'est la survie de son joyau qui se joue. "On va désormais dépoussiérer et traiter la corrosion tous les ans" assure Agathe Doufils chargé de la conservation. L'Espadon, c'est un monument de 77 mètres de long autant historique que touristique. Un sous-marin militaire, qui sert pour des opérations de dissuasions pendant la Guerre Froide, entre 1960 et 1985. Vendu 1 franc symbolique par le ministère de la Défense de l'époque au maire de Saint-Nazaire, l'Espadon est posé dans l'écluse depuis 1987 et attire chaque année en moyenne 90 000 visiteurs. "Ce fut le premier sous-marin visitable de France et sur les 3 autres ouverts au public de nos jours (Paris, Cherbourg, Lorient), c'est le seul à être en partie immergée" raconte Tiphaine Yvon de Saint-Nazaire Agglo Tourisme. L'Espadon s'est offert un bon lifting. Il rouvre ses portes samedi 5 février.

l'intérieur du sous-marin qui a été curé et dépoussiéré © Radio France - Hélène Roussel

Coùt de la restauration : 140 000 euros dont un bon tiers financé par les dons récoltés via la Fondation de France. Le reste est partagé entre Saint-Nazaire, la Carene et l'Etat.

