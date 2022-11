Saint-Nazaire : les étourneaux priés d'aller voir ailleurs

C'est le grand classique de l'automne : les étourneaux font une pause dans leur migration vers le sud et s'installent par milliers dans les villes qui se trouvent sur leur chemin. Ils crééent alors comme des « dortoirs », des lieux où ils trouvent un abri pour la nuit. Et visiblement ils aiment beaucoup Saint-Nazaire : sa base sous-marine tout près de l'usine Cargill, mais aussi son centre-ville avec ses arbres et ses arcades, sa place du Dolmen, ses bassins et bien sûr son port.

Des oiseaux, présents en grand nombre, qui génère des nuisances sonores, olfactives et sanitaires, indésirables donc autant pour leurs cris que pour leurs fientes.

Des tirs de fusées détonantes et le cri du geai pour faire fuir les étourneaux

Comme ailleurs et comme chaque année, la ville de Saint-Nazaire va donc mener une campagne d'effarouchement. Soigner le bruit par le bruit grâce à une société spécialisée en fauconnerie qui va inciter les étourneaux à quitter leurs dortoirs avec des tirs de fusées détonantes et crépitantes. Elles pourront se révéler bruyantes pour les riverains prévient la mairie. Pas de surprise donc si vous entendez comme de forts pétards ce mercredi 30 novembre vers 19h et jusqu’à 22h, et ce jeudi 1er décembre avant le lever du soleil à 6h30 puis à nouveau vers 19 h.

Liste des rues et boulevards ciblés : Vincent Auriol, Stalingrad, Place du Dolmen, Place de la Rampe, Gautier / Floride, Caraïbes, bd Leferme, bd de la Libération, Allée PJ Helias, 28 février 1943.

En complément de ces opérations, les agents du service Propreté publique de la Ville procèdent régulièrement à des interventions pour faire fuir les étourneaux de leur dortoir en utilisant un haut-parleur qui imite le cri aigu du geai, prédateur naturel de l'étourneau.

Pour plus d’informations : service Domaine public au 02 40 00 38 23.