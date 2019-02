Saint-Nazaire : les Restos du Coeur viennent en aide aux étudiants

Il y a un an, constatant que de nombreux étudiants ne mangeaient pas à leur faim en raison de leurs difficultés financières, des bénévoles des Restos du Coeur de Saint-Nazaire ont eu l'idée d'organiser une distribution dans les locaux de l'IUT. Ils s'y rendent tous les jeudis de 18 heures à 19 heures.

Dans une petite salle, les bénévoles des Restos ont installé leurs caissettes pleines de nourriture sur des tables. Dès qu'un étudiant arrive avec son sac vide, il donne sa carte, s'enregistre et ils font le tour pour remplir le cabas. Chacun récupère du lait, des boissons, des conserves, des légumes, des fruits, des biscuits, des salades. Des quoi tenir plusieurs jours.

75 étudiants sont inscrits à la distribution et chaque semaine, ils sont une bonne quarantaine à se déplacer. Parmi-eux, beaucoup d'étudiants sont étrangers. Ils sont originaires d'Afrique, d'Inde ou d'Amérique du sud. Plusieurs sont en école d'ingénieurs. On croise aussi des Français comme Charlotte, étudiante en BTS construction navale, originaire de Vendée, Elle vient quasiment toutes les semaines depuis le centre-ville avec une amie de sa classe.

Parfois les étudiants s'attardent un peu, discutent. Pour les bénévoles, qui dans la journée ont auparavant assuré une distribution classique auprès des familles, c'est aussi une bouffée d'oxygène.

Les étudiants quand ils viennent, ils ont toujours le sourire, ils sont contents d'être là. Pour nous c'est important, ce n'est pas une corvée, on passe un moment agréable et on vient avec plaisir". Anne Landais, responsable des Restos du Coeur à Saint-Nazaire.