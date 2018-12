Saint-Nazaire : pas d'expulsion immédiate pour les gilets jaunes qui occupent "la maison du peuple"

Saint-Nazaire, France

Ils étaient une cinquantaine ce mercredi matin à crier victoire devant le tribunal d'instance de Saint-Nazaire après l'annonce du renvoi au 16 janvier de l'examen de la demande de leur expulsion car leur avocat était absent. Le promoteur qui est propriétaire des locaux a sollicité leur expulsion auprès de la justice.

Les gilets jaunes occupent ces bâtiments désaffectés depuis le 24 novembre et ont baptisé le lieu "Maison du Peuple". Au fil des semaines, c'est vraiment devenu un lieu emblématique de leur mouvement. Certains y ont élu domicile, d'autres se contentent de passer un moment . Plusieurs viennent d'assez loin, d'Herbignac, de Saint-Brévin-les Pins où ils occupent des ronds-points.

Une cinquantaine de gilets jaunes se sont retrouvés devant le tribunal © Radio France - Anne Patinec

Assemblée générale tous les soirs à 18 heures

Entre les pères Noël accrochés en façade et les sapins, la maison du peuple a aussi pris des airs de fête. Autour de la grande table installée à l'entrée, les gilets jaunes aiment se retrouver pour discuter, partager un café, apprendre à se connaître. L'ambiance est conviviale. Ils sont retraités, salariés, au chômage, étudiants. Certains sont habitués à manifester, d'autres sont totalement novices. Hors micro, plusieurs racontent qu'ici, ils se sentent moins seuls ; enfin on les considère et on les écoute.

Les gilets jaunes aiment se retrouver autour de la grande table © Radio France - Anne Patinec

C'est un lieu qu'on ne peut pas lâcher. Il nous permet de sentir que le mouvement continue. On est tous soudés alors que ces gens avant, je ne les connaissais pas." - Killian, gilet jaune

Sur les centaines de mètres carrés du bâtiment, la vie s'organise. Les nombreux dons permettent de préparer des repas dans la cuisine et d'approvisionner les ronds-points; il y a une salle de sports, une salle de jeu pour les enfants, des matelas dans plusieurs pièces, un mur à idées. Et chaque soir, une assemblée générale est organisée à 18 heures.

Des AG sont organisées tous les soirs © Radio France - Anne Patinec

Chacun peut parler de sa vie, des fois, c'est très émouvant. On essaie de s'organiser, voir ce que l'on peut bloquer le lendemain. Il n'y a pas de chef. Il y a des idées qui fusent de partout et ensuite on vote à main levée." - Yoyo, de la maison du peuple

Une salle de jeu est même prévue pour les enfants © Radio France - Anne Patinec

Avec le sursis obtenu concernant la demande d'expulsion, plusieurs gilets jaunes prévoient de fêter Noël dans la maison du peuple. Ils sont plusieurs à répéter que seule la démission d'Emmanuel Macron peut les faire arrêter leur mouvement.