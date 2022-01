Saint-Nazaire : résistante, rescapée des camps, Christiane Cabalé promue Grand Officier de la Légion d'Honneur

Elle nous reçoit chez elle dans son fauteuil. Le corps subit le poids des ans, mais l'oeil pétille. La lettre du Président de la République, Emmanuel Macron, posée sur la table. "C'est un honneur, mais beaucoup d'autres personnes auraient mérité d'être décorées". Christiane Cabalé, 97 ans, accepte volontiers, comme elle l'a fait toute sa vie au nom de la transmission et du devoir de mémoire, de raconter ses 2 ans d'horreur.

La police française tape à la porte le 1er avril 1943

Pendant la guerre, Christiane Cabalé vit chez ses parents à Nantes et écrit des tracts. "J'avais un papa très engagé politiquement, résistant communiste. Et on avait une machine à écrire à la maison, je tapais, je mettais sous enveloppe et j'allais déposer les tracts dans les boîtes aux lettres. Il fallait résister!" Mais la famille est dénoncée. La police française tape à la porte le 1er avril 1943. Christiane Cabalé est emmenée avec sa mère pour plusieurs jours d'interrogatoire. "Ils avaient la claque facile, ils nous tiraient les cheveux. De vrais salopards". Quelques semaines aussi à la prison de Nantes. "On était dans la même cellule avec maman, la gardienne en chef nous protégeait. Elle avait scié un peu les barreaux pour qu'on puisse voir dehors et nous apportait des petits gâteaux. Madame Gilette, je m'en souviendrais jusqu'à ma mort". Un passage à la prison de Vitré où elle fait le ménage pour la directrice, puis à la centrale de Rennes. "C'est là que j'ai été emmenée en Allemagne. Dans les wagons à bestiaux. On était debout, il y avait une cuve dans le coin pour faire ses besoins. Souvent ça débordait".

la maison des SS bordés de fleurs et la chambre à gaz juste au-dessus d'un lac

Un long voyage en train jusqu'à Erfurt à l'Est de Francfort. Il faut marcher ensuite jusqu'au camp de concentration réservée aux femmes de Ravensbrück. "Quand on est descendu du train, on a vu d'abord la maison des SS, il y avait pleins de fleurs. Et puis le lac avec des bateaux et juste au-dessus, la chambre à gaz". Christiane Cabalè a 18 ans, c'est l'une des plus jeunes du camp. Avec sa mère, elle va connaître la faim, "une soupe le midi, un morceau de pain noir le soir", le froid, la peur, les coups, mais aussi la solidarité. "On a tenu parce qu'on était toutes ensembles. Certaines sont restées des amies pour la vie, comme Geneviève de Gaulle".

Le calvaire n'est pas terminée pour Christiane et sa maman envoyées ensuite en travail forcé à Leipzig dans une usine de construction d'obus. "Des heures debout, l'appel, le travail à la chaîne et le lit en bois le soir". Libérées le 7 mai 1945 par les Russes, il faut encore marcher. Christiane pèse 36 kilos mais c'est de sa maman dont elle nous parle. "Ca a été très difficile de ramener ma mère. Elle est tombée de faim sur le chemin. J'ai couru dans un champ, j'ai ramassé des feuilles de luzerne et je l'ai nourrie comme ça".

la joie d'avoir gagné et d'être en vie

Et puis soudain, le ciel s'éclaircit. Quand le train du retour traverse le Rhin et qu'elle aperçoit les gardes français, elle se souvient en souriant : "on leur envoyait des baisers, on leur disait, mettez les boches dehors! C'était la joie d'être en vie, mais aussi d'avoir gagner. Je ne m'était pas battue pour rien. Ce moment-là est inoubliable". Elles arrivent à Paris, au Lutétia où elles vont être soignées pendant de longues semaines. Le reste de sa vie, Christiane Cabalé l'a passée à militer au Parti Communiste "pour l'indépendance, la liberté et l'égalité des chances", et à parler, à raconter son histoire, l'Histoire. Des centaines de jeunes ont entendu son récit. A commencer par sa fille, Catherine. "J'ai grandi avec les pyjamas rayés dans l'armoire. A 5-6 ans, je connaissais Ravensbrück et l'enfer nazi. Maman a toujours eu peur que l'histoire se répète et aujourd'hui, avec la montée du nationalisme exacerbé, les groupes d'extrême-droite qui se multiplient, il faut être encore plus vigileant. Ca peut aller vite".

Il y a encore des fascistes aujourd'hui comme si les français n'avaient pas de mémoire

Christiane Cabalé hoche la tête "il y a encore des fascistes, ça me fait tellement mal au coeur, comme si les français n'avaient pas de mémoire". Elle qui, en 2017, lors d'une cérémonie du souvenir à la mairie de Saint-Nazaire avait chassé 2 élus du FN. "Ils sont une insultes à tous les déportés". Aujourd'hui Christiane Cabalé a du mal à marcher mais les souvenirs sont intacts et son témoignage toujours aussi précieux. Une rue de Montoir porte son nom, elle a reçu de nombreuses décorations. Grand Officier de la Légion d'Honneur est l'une des plus hautes distinctions.

