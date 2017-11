Saint-Nazaire : sans logement, une retraitée dort dans sa voiture depuis trois mois

Depuis trois mois, Francine, âgée de 67 ans, dort dans sa voiture toutes les nuits à Saint-Nazaire. Elle n'arrive pas à trouver de logement, ni dans le secteur privé, ni auprès des bailleurs sociaux alors qu'elle perçoit sa retraite tous les mois.

Les traits tirés, au bout du rouleau, Francine ne sait plus comment faire pour essayer de trouver un logement et ne plus dormir dans sa voiture. La retraitée est revenue sur Saint-Nazaire depuis trois mois. Elle a frappé à plusieurs portes. Mais elle explique qu'elle est sur liste d'attente auprès de Silène, le bailleur social et que les agences immobilières lui demandent des cautionnaires qu'elle n'a pas.

Le froid et la peur

Toutes les nuits, la sexagénaire se glisse dans son duvet dans sa voiture et se cache derrière des pare-soleil. Elle dort très mal car elle doit lutter contre le froid et la peur.

Ma vie est en danger dans une voiture. Je dors deux, trois heures. Dès que j'entends du bruit en pleine nuit, je pars ailleurs. C'est pour ça que je me gare dans un endroit où il y a de la lumière. Je n'en peux plus. Vraiment, je demande de l'aide".

Dans sa voiture, Francine entrepose son duvet et ses sacs © Radio France - Anne Patinec

Au quotidien, c'est le système D. Malgré la difficulté, Francine est soignée. La retraitée fait sa toilette là où elle peut. Elle se nourrit essentiellement de sandwichs.

"Je ne demande pas l'aumône"

Francine insiste sur le fait qu'elle touche sa retraite tous les mois et quelle ne demande pas d'argent. Elle veut juste trouver un toit dans la région de Saint-Nazaire.