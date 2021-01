Saint-Nazaire : son bar étant fermé, la patronne travaille dans une boulangerie

Quand elle a su que sa boulangère cherchait une employée pour remplacer la vendeuse en congé maternité, Christine Fréour a proposé ses services . Surtout pour retrouver du lien social car son bar qu'elle tient depuis 16 ans sur le port de Saint-Nazaire est fermé depuis la fin octobre.

Moralement, j'avais vraiment besoin de revoir des gens. Quand on tient un bar, on ne fait que ça. Moi j'étais malheureuse, j'ai eu beaucoup de mal à vivre la fermeture de mon bar. Moralement, quand vous êtes chez vous, que vous tournez en rond, que vous ne voyez personne c'est compliqué" Christine Fréour, patronne du café La Marine

Tout sourire derrière le comptoir de la boulangerie Lucas, Christine a vite trouvé ses marques . Certains clients de son bar viennent y acheter leur pain. Et avec sa patronne qui se prénomme également Christine ça se passe bien. "C'est normal de s'aider entre commerçants" estime Christine Lucas, la boulangère.

La nouvelle vendeuse, mère de quatre enfants, n'oublie pas non plus l'aspect financier. Il faut faire face aux charges de son café qui est fermé depuis fin octobre. Les aides de l'Etat ne suffisent pas. En plus, la saison estivale n'a pas été bonne car le pont-levant permettant d'accéder au Petit Maroc, le quartier où se situe son établissement, était en panne. C'est donc une double peine. La quadragénaire a hâte de rouvrir son établissement mais elle sait qu'elle doit encore être patiente avant de retrouver ses habitués.