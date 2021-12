Saint-Nazaire : un calendrier solidaire pour les sans abris et leurs chiens

Décembre, c'est l'époque des calendriers. En voici un : solidaire et original. Lancé par le réseau du Carillon à Saint-Nazaire, il propose des photos artistiques où l'on voit des sans abris poser avec leur animal, très souvent un chien. 500 calendriers ont été vendu l'an dernier, 5 mille euros récoltés pour aider les SDF à soigner, vacciner, et pucer leurs bêtes et le réseau vise le double cette année. Ni dérisoire, ni superflu car l'animal pour ces personnes qui vivent dans la rue est bien souvent une raison de vivre.

Stéphane et Koubiak. "On se sauve mutuellement, c'est une belle histoire" © Radio France - Hélène Roussel

C'est le cas de Stéphane, 44 ans. Il a récupéré Koubiak, un labrador croisé dogue argentin dans un sale état. "Il était battu, il ne mangeait pas à sa fin. On a tous les deux traversé _des galères_. On s'est compris tout de suite. Aujourd'hui, je suis son repère, il est le mien, on se sauve mutuellement. Certains jours, sans lui, je n'aurais pas la force de me lever". Le chien et son maître se couvent du regard. Stéphane insiste : "c'est mon pote, celui avec qui je marche. Comme un humain mais en moins décevant". Koubiak, c'est un peu son phare affectif dans un océan de ruptures et de solitude. Que pense-t-il de ce calendrier ? "Ca nous aide beaucoup, c'est une bonne idée, mais il ne faut pas que ce soit tout gratuit. On doit pouvoir en payer une partie. On paye nos addictions, donc si on fait le choix d'avoir un chien, il faut assumer".

les vaccins et la puce, obligatoires

"Vacciner ou pucer l'animal, c'est obligatoire"rappelle volontiers la travailleuse sociale Clémence Bussière."S'ils se font contrôler par les forces de l'ordre, le passeport sanitaire de l'animal doit être à jour et pour certains, leur animal c'est vital".

Pour Germain, 39 ans, sur les routes depuis 8 ans, ancien militaire, vivre dans la rue sans sa chienne, Joy, est inconcevable. "Elle nous apporte beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour et elle nous protège aussi en cas de danger". Et puis le chien créée du lien : "les gens viennent plus facilement nous parler, nous poser des questions, nouer le dialogue".

Germain et sa chienne Joy. "Elle nous apporte beaucoup d'amour et nous protège des dangers de la rue" © Radio France - Hélène Roussel

"On est loin des punks à chiens. On a récupéré un ancien pompier, et même un professeur à la retraite qui dormait dans sa voiture", explique Philippe Hamache, charcutier et caviste aux Halles de Saint-Nazaire, membre du Carillon depuis plusieurs années. Ce réseau de commerçants solidaires, "pour moi c'est important. Je pense qu'on est responsables, ces sans abris sont des produits de notre société, c'est aussi à nous de réparer un peu ".

Le Calend'Art 2022 à poils et solidaires du réseau du Carillon est disponible à la vente chez les commerçants solidaires du réseau du Carillon ainsi qu'à l'Association Solidarités Créations. Pour cette édition 2022, pas moins de trois artistes ont participé à sa création : le photographe Thibault Vandermesh, et les graveur Samy Abesdris et Philippe Finjean.

Pour en savoir plus : www.asc44.fr

