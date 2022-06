Saint-Nazaire : un centre temporaire pour faire face à la demande de passeports et cartes d'identités

Un centre temporaire ouvre mardi 7 juin. Pour faire face aux délais qui s’allongent de plus en plus pour obtenir un passeport ou une carte d’identité, la Ville de Saint-Nazaire ouvre avec le soutien logistique et financier de l'Etat un centre temporaire près de l’hôtel de Ville.

Un centre temporaire ouvre mardi 7 juin. Pour faire face aux délais qui s’allongent de plus en plus pour obtenir un passeport ou une carte d’identité, la Ville de Saint-Nazaire ouvre avec le soutien logistique et financier de l'Etat un centre temporaire près de l’hôtel de Ville. Il proposera 950 rendez-vous par semaine jusqu’au 31 juillet.

950 rendez-vous par semaine, 7500 créneaux supplémentaires

"Obtenir un papier d’identité est aujourd’hui une gageure : beaucoup perdent patience, abandonnent et se retrouvent sans titre valide. Nous avons décidé à la Ville de Saint-Nazaire d’agir pour améliorer le service public rendu aux citoyennes et aux citoyens. Solidaire, la Ville s’est donc portée volontaire dans le cadre du plan d’urgence mis en place par le ministère de l’Intérieur", annonce Lydie Mahé, adjointe au maire, chargée de la relation aux usagers. "Grâce à ces 7 500 créneaux supplémentaires, soit l'équivalent des rendez-vous proposés toute l'année, nous espérons un retour à une activité normale au milieu de l’été."

10 stations biométriques en plus

En France, 15 villes se sont portées candidates. En Pays de la Loire, seules Angers et Saint-Nazaire ont répondu à cet appel. L’Etat fournit le matériel nécessaire (10 stations biométriques en plus des 4 déjà présentes à l’hôtel de Ville) et soutient financièrement l’opération à hauteur de 50% du coût total. Les communes se chargent du personnel et les locaux. A Saint-Nazaire, 12 personnes supplémentaires seront mobilisées pendant 2 mois. En parallèle, les recrutements sont en cours dans le service qui assure habituellement la délivrance des titres d’identité à l’hôtel de Ville. L’équipe sera au complet en septembre (avec 2 postes supplémentaires) ce qui permettra de doubler le nombre de rendez-vous proposés par semaine à terme

Pourquoi les délais s’allongent ? C'est le cas sur tout le territoire national. Les deux causes principales sont le rattrapage des demandes non effectuées pendant la pandémie de Covid-19 et la reprise des voyages après deux ans de restrictions.