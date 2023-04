Saint-Nazaire : un docker retraité veut faire reconnaître son cancer du rein comme maladie professionnelle

Docker sur le port de Saint-Nazaire pendant plus de 30 ans, Daniel Picaud décharge, au volant de son chouleur, des tonnes de matières et respire, sans le savoir, des poussières remplies de pesticides, au milieu des vapeurs de gazole : "Daniel et ses collègues étaient dans une poussière permanente, sans masque ni équipement de protection en fond de cale", se souvient son épouse Michèle. "Ils brassaient et respiraient toute la poussière. Ça pouvait être de la ferraille, des bois tropicaux, du vrac alimentaire animal, du ciment, des engrais, comme le superphosphate ou l'ammonitrate."

ⓘ Publicité

En 1995, à 48 ans, on diagnostique à Daniel Picaud un cancer du rein : "On n'a pas fait le rapport avec le travail au départ", explique Michèle. "Sauf qu'en 2014, il a fait un deuxième cancer, de la prostate. Et là, on a quand même commencé à se poser des questions." Démarre alors, comme elle le dit, "le parcours du combattant" pour faire reconnaître ces deux cancers comme maladies professionnelles.

Daniel Picaud obtient satisfaction en 2022 pour son cancer de la prostate et perçoit désormais en réparation une rente mensuelle. En revanche, s'agissant de son cancer du rein, il essuie deux refus des Comités régionaux de reconnaissance en maladie professionnelle des Pays de Loire et de Bretagne. Ce qui le conduit ce mercredi devant la cour d'appel de Rennes.

"Une étude de 2017 montre que, sur 243 dockers de Nantes et Saint-Nazaire, 61 ont développé un cancer"

Le docker nazairien est soutenu par l'Association pour la protection de la santé au travail dans les métiers portuaires 44 (APPSTMP) et le Collectif de soutien aux victimes des pesticides de l'ouest. Eric Tron, biologiste nazairien à la retraite et membre de l'APPSTMP, rappelle l'étude réalisée par l'association en 2017 : "Sur 243 dockers de Nantes et Saint-Nazaire, 61 ont développé un cancer. Et celui du rein a attiré notre attention. D'habitude, la prévalence est de 19 pour 100.000. Là, on en est à 4 pour 243."

Le risque, lié aux pesticides, est reconnu dans le cancer de la prostate, mais pas celui du rein. Et pourtant, il est bien réel, selon Eric Tron : "On a des études de grande envergure hors de France qui montrent que quand on est exposé aux pesticides, le risque de développer un cancer du rein est multiplié par 3."

"On ne va pas au travail pour y perdre sa santé"

Le comité de soutien de Daniel Picaud espère que la cour d'appel de Rennes sera plus sensible à ces arguments que les deux comités régionaux de reconnaissance en maladie professionnelle. Eric Tron se dit confiant : "Aucun épidémiologiste ne peut nier l'addition des risques pour ces travailleurs. Exposition à l'amiante, exposition aux pesticides via le vrac alimentaire, exposition aux hydrocarbures. Et en plus, dans le cadre de M. Picaud, il y a les bois tropicaux et on est certain qu'ils sont aspergés par des fongicides en masse, avec une bonne place pour les dérivés de l'arsenic et du chlorure de fer."

Aujourd'hui, Daniel Picaud refuse de s'exprimer le sujet. "Mon mari ne veut même plus en entendre parler", raconte Michèle Picaud. "Ce ne sont pas les malades qui se battent, mais leurs épouses ou leurs veuves." Ancienne infirmière, elle les aide à constituer un dossier pour faire reconnaître en maladie professionnelle le cancer qui frappe ces familles. Pour cette ancienne infirmière, ça va au-delà du combat personnel : "On ne va pas mourir au travail. C'est surtout ça qui m'anime : rendre sa dignité aux gens. On ne va pas au travail pour y perdre sa santé."