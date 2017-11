Saint-Nazaire : un dragon des mers en bois s'installe en centre-ville

En centre-ville de Saint-Nazaire, le chantier ne passe pas inaperçu. Depuis lundi, un dragon en bois long de 30 mètres prend forme progressivement. Il s'agit d'une aire de jeux pour les enfants. La Municipalité espère ainsi dynamiser le centre-ville.

D'ici quelques semaines, avec son dragon des mers, la place Nelson Mandela, près du Paquebot devrait devenir un lieu très recherché par les enfants. L'oeuvre monumentale en cours de montage leur est destinée. Ils vont pouvoir jouer sur ce monstre imaginaire long de 30 mètres, courir, sauter, en toute sécurité. David Steinfeld, ébéniste dans le Gard a imaginé cette aire de jeux avec sa compagne, Nathalie Massot. C'est leur baleine en bois, installée à Nice qui a séduit la municipalité de Saint-Nazaire. Des cordages vont entourer le monstre imaginaire.

Nathalie Massot et David Steinfeld ont imaginé le dragon des mers © Radio France - Anne Patinec

Faire venir les familles en centre-ville

Avec cette aire de jeux, la municipalité espère donner un nouveau souffle au centre-ville. En attirant les enfants, elle souhaite faire venir parents et grand-parents et en faire un lieu de rencontres. Une anguille destinée aux plus petits, 3/6 ans sera installée d'ici l'été. Avec 17% de sa population âgée de moins de 15 ans, Saint-Nazaire compte de plus en plus d'enfants; mais ce chiffre reste légèrement inférieur à la moyenne nationale.