Saint-Nazaire : une pièce de théâtre ce samedi chez Emmaüs

C'est l'histoire de 2 compagnons et de leur responsable dans un atelier de réparation de vélos. L'un des deux est arrivé au bout de son chemin de réinsertion et s'apprête à quitter ses camarades. Tout cela accompagné par de la musique live, "entre rock et poèmes" et les voix off de compagnons qui viennent ponctuer la pièce pour parler de leur rapport au travail ou à la liberté. La pièce de théâtre "Libre dedans" est jouée ce samedi à 18 heures dans un entrepôt d'Emmaüs de la zone de Brais. Entrée gratuite.

le théâtre comme un lien" - Marc Alibert

Le metteur en scène, Marc Alibert, de la compagnie La tête à la fenêtre de Saint-Avé dans le Morbihan, travaille sur ce projet avec les compagnons de Saint-Nazaire depuis 2019. "Même si ce sont des comédiens que l'on voit sur scène, ce sont bien les voix des compagnons que l'on entend et puis ils ont énormément inspiré l'écriture". Une sorte d'hommage à ceux qui se réinsèrent par le travail, une façon aussi de créer un lien entre le public, qui vient d'habitude vendre ou donner des affaires, et ces compagnons qui d'une certaine manière ouvrent leurs portes avec cette pièce.

Emmaüs Saint-Nazaire, rue Graham Bell zone de Brais, 18 heures

Entrée gratuite mais sur réservation au 02 40 61 02 77