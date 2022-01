Saint-Nazaire : une société à Trignac invente le doigt cuivré contre le Covid-19

"Rien ne remplace le vaccin ou les gestes barrières, c'est seulement un outil de plus". C'est ainsi que l'inventeur de ce doigt cuivré présente son produit. Un objet qui permet d'éviter d'attraper le Covid-19 au toucher, sur les touches des DAB, du digicode ou de l'ascenseur.

"Un doigt contre le covid!" Yvon Goineau de la société Garde Ton Zen, basée à Trignac en Loire-Atlantique près de Saint-Nazaire, en rit mais c'est une invention qui commence à faire du bruit. Un doigt cuivré, attaché à un porte-clé, qu'on enfile sur l'index de préférence avant de faire son code au distributeur de billets ou avant d'appuyer sur le bouton de l'ascenseur. Bref, un objet qui permet d'éviter d'attraper le Covid-19 au toucher.

Le cuivre a des propriétés bactéricides et auto-nettoyantes" - Jean-Charles Wambergue, l'inventeur

"Rappelons quand même que c'est le contact rapproché entre les gens et les aérosols qui sont les principales sources de contamination. Rien ne remplace les gestes barrières". L'inventeur, chef d'entreprise de 73 ans, Jean-Charles Wambergue reste modeste. Cependant, l'idée d'utiliser du cuivre semble être la bonne. "J'ai découvert que le cuivre avait des propriétés bactéricides et auto-nettoyantes. Sur les surfaces, il diminue de 40% le risque d'infection. Ca marche pour le Covid-19 mais aussi pour tous les autres virus, la grippe, la gastro etc;" raconte le créateur.

Yvon Goineau de la société Garde Ton Zen avec le doigt cuivré © Radio France - Hélène Roussel

Le doigt cuivré fait environ 4 cm, est décliné en 2 modèles, un pour les hommes, un autre pour les femmes et est fabriqué en Europe. Utilisé dans certains hôpitaux ou Ehpad pour revêtir les poignées de portes ou les rampes d'escaliers, le cuivre reste cher. "C'est le principal bémol" raconte encore Jean-Charles Wambergue pour justifier le prix de son objet : 14 euros l'unité, en vente uniquement sur le site internet de la société Garde To Zen. Qu'importe, en une petite semaine seulement, lui et son associé peuvent se réjouir, ils en ont déjà vendu une centaine. Un doigt cuivré comme un préservatif contre le virus!