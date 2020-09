Saint-Nicolas-de-Bourgueil : le viticulteur Frédéric Mabileau est décédé dans un accident d'ULM

L'une des figures du Saint-Nicolas-de-Bourgueil est décédé ce lundi soir, laissant le vignoble sous le choc. Le viticulteur Frédéric Mabileau est mort à 53 ans dans un accident d'ULM à Saumur dans le Maine-et-Loire. C'est lui qui pilotait. On ne connait pas pour l'instant les circonstances de cet accident. Une enquête est en cours.

Une star de l'appellation - Guillaume Lapaque

Guillaume Lapaque est l'ancien directeur du Syndicat des vins de Bourgueil, et de la Fédération des associations viticoles d'Indre-et-Loire et de la Sarthe. Lui n'hésite pas à parler de Frédéric Mabileau comme d'une "star de l'appellation Saint-Nicolas-de-Bourgueil". "La Revue des Vins de France a publié cet été un dossier sur Saint-Nicolas-de-Bourgueil, elle fait référence en la matière et elle identifiait trois stars, dont Frédéric Mabileau. Tous les classements sont discutables mais clairement, Frédéric était l'une des grandes références de Saint-Nicolas-de-Bourgueil".

L'humilité, c'est la très grande signature des grands vignerons

Guillaume Lapaque veut surtout rendre hommage à l'humilité du viticulteur. "Ce qui fait un grand vigneron, c'est surtout l'humilité. Et quand on dégustait des vins avec Frédéric, _c'est quelqu'un qui avait toujours envie de mieux faire_, qui considérait qu'il n'était pas parvenu encore au terme, et qui chaque jour s'interrogeait pour savoir comment mieux faire, qui du coup écoutait énormément tout ce qu'on pouvait lui dire. L'humilité, c'est la très grande signature des grands vignerons".

Le Syndicat des vins de Bourgueil se dit prêt à aider la famille pour quoi que ce soit, y compris, éventuellement, pour faire les vendanges dans quelques jours.