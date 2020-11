Saint-Nicolas-de-Port : pas de défilé du saint patron des Lorrains mais un colis gourmand pour chaque foyer

Il n'y aura pas de défilé du saint patron des Lorrains à Saint-Nicolas-de-Port cette année. Luc Binsinger, maire de la commune, en a informé ses administrés ce lundi en fin de journée lors d'un rendez-vous "live" sur Facebook. En lieu et place : des colis gourmands distribués à chaque foyer.

Pas de défilé de chars ni de retraite aux flambeaux ni de marché dans la capitale historique de Saint-Nicolas. Le maire de Saint-Nicolas-de-Port l'a annoncé ce lundi en début de soirée lors d'un live sur la page Facebook de la ville.

"Vous vous doutez bien que cette Saint-Nicolas ne sera pas comme les autres", a d'emblée prévenu Luc Binsinger. "Les trois piliers que constituent le défilé traditionnel et ancestral, le marché de Saint-Nicolas et la procession aux flambeaux à la basilique ne peuvent exister dans le format habituel." Mais selon l'élu, "hors de question de ne rien faire".

Fuseau lorrain, bière et pains d'épices

Pour "réchauffer les cœurs", le budget de la manifestation (60 000€) est basculé vers le commerce de proximité et va financer des colis gourmands distribués à chaque des 3 800 foyers portois. Des colis composés de clémentines, bonbons, chocolat, bière de Saint-Nicolas, fuseau lorrain et autres pains d'épices. "1 633 litres de bières, 900 kg de clémentines, 26 000 pains d'épice et 715 kg de fuseau lorrain", précise Luc Binsinger.

Ces colis seront distribués la semaine prochaine. Ils contiendront aussi un photophore à allumer le 5 décembre à 20h30 pendant que les cloches de la basilique sonneront le Cantique de Saint-Nicolas.