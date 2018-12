Saint-Nicolas : les restaurateurs de Nancy prêts à accueillir les gourmands

C'est parti pour 2 jours consacrés au saint patron des Lorrains, à Nancy. Plusieurs dizaines de milliers de personnes déambuleront dans les rues de la cité ducale d'ici à dimanche soir. Un rendez-vous très attendu dans les commerces et les restaurants, comme dans cet établissement du centre-ville où la liste des réservations s'allonge d'heure en heure. "C'est l'un des plus gros week-end de l'année", confirme la gérante Céline Lefort. Elle espère doubler son nombre habituel de couverts pendant ces 2 journées de festivités.

Même chose dans ce café de la place Stanislas où l'on s'attend à une véritable déferlante de commandes de chocolats et de vins chauds. Le manager du restaurant, Fabrice Otelet a mis au point une logistique bien huilée pour accueillir tous les gourmands : "On va faire deux équipes : une équipe d'ouverture et une autre à partir de 17h pour le défilé", détaille t-il. "Saint-Nicolas, on va le voir de très très loin. On sera plus occupé à gérer les gens qui entrent, qui sortent, et ceux qui veulent vraiment voir Saint-Nicolas en s'installant près des fenêtres."

Dans cette boutique du centre-ville, St-Nicolas a pris possession des rayons © Radio France - Angeline Demuynck

Et les gilets jaunes?

Coup de chaud attendu également dans cette boutique de douceurs où l'on empile avec soins des pains d'épice et des Saint-Nicolas en sucre et en chocolat. Avec quand même des interrogations sur les actions des gilets jaunes. "On y pense mais je pense que Saint-Nicolas est plus fort que ça, espère la responsable, Marion Moulin. A la Saint-Nicolas, "on a déjà vaincu la neige, le froid, le gel, le verglas donc je me dis qu'on va le laisser agir sur notre belle ville et que ça se passera bien". Effectivement, pas de blocage prévu pour le moment aux abords de la cité ducale. Les gilets jaunes devraient prendre part aux festivités en distribuant des tracts et des bonbons au début du défilé.