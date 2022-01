Seine-Saint-Denis : la Tony Parker Académie s'installera à Saint-Ouen sur l'Ile-de-Vannes en 2024

Une rencontre entre l'ancien champion de NBA, Tony Parker, et le maire de Saint-Ouen-sur-Seine, Karim Bouamrane a abouti à un projet sportif d'envergure : la Tony Parker Academy. Tony Parker sera présent, le mardi 25 janvier 2022 à Saint-Ouen, pour présenter ce projet.

"L’arrivée de cette école aura un impact considérable pour la jeunesse. C’est la démocratisation de l'excellence, un enseignement de qualité pour tous", indique Karim Bouamrane.

Un projet pas seulement sportif

La Tony Parker Academy s’implantera en Seine-Saint-Denis, sur l’Île-des-Vannes après les Jeux olympiques de Paris 2024. Cette décision a été actée au Conseil municipal de Saint-Ouen mercredi 19 janvier 2022.

Le projet est sportif, mais aussi culturel, éducatif et écologique, indique un communiqué de la ville de Saint-Ouen. C'est un projet ajoute la mairie "unique en France... qui contribuera à démocratiser l’accès à l’excellence pour la jeunesse en permettant à chacun d’être l'architecte de sa propre vie".

La Tony Parker Academy prendra place dans le complexe sportif de l'Île-des-Vannes et sa Grande Nef Lucien-Belloni ; classée "patrimoine du XXe siècle" et inscrite sur l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques.

Le monde de l'entreprise sera très présent

"Les différentes expériences que j’ai pu avoir m’ont amené à penser des Academy qui mettent tout en œuvre pour faire réussir chaque jeune dans le monde professionnel", précise Tony Parker.

"C’est important d’accompagner les jeunes passionnés en les exposant très tôt au monde de l’entreprise. Que ce soit des pratiquants de sport, de musique ou d’une autre discipline artistique, les profils que nous accompagnons ont l’habitude d’apprendre à travailler dur très tôt, ce sont des profils très recherchés sur le marché du travail", analyse Tony Parker.

Les élèves profiteront d’un système de partenaires, notamment d’entreprises et intervenants du territoire, pour tisser des liens avec le monde professionnel.

Un projet pour l'après JO de Paris

Désignés sites d’entraînement des Jeux olympiques 2024, le complexe sportif et la piste d’athlétisme de l'Île-des-Vannes seront réhabilités. Le lieu sera végétalisé et embelli, indique la mairie. Les Jeux terminés, ce site deviendra un pôle culturel et sportif ainsi qu'un nouveau lieu de promenade.

Les Jeux olympiques vont permettre de redynamiser ce territoire, affirme Karim Bouamrane. "L’Île-des-Vannes deviendra un nouveau joyau du rayonnement de Saint-Ouen qui va irradier bien au-delà de l’Île-de-France".