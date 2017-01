A Saint-Ouen, les habitants d'une cité opposés à un "mur anti-dealers"

Dans la cité Bauer - Michelet, les habitants ont empêché il y a un mois la construction d'un mur pour barrer l'un des accès aux immeubles et gêner le trafic de drogue. Ils dénoncent le manque de concertation. Le projet a été suspendu.

Le mur anti-dealers ne passe pas auprès des habitants de la cité Bauer - Michelet, à Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis. Le 5 décembre, ils ont détruit un mur en cours de construction pour gêner le trafic. "C'est une vidéo qui montre le moment où j'ai cassé le mur", raconte Naïma en montrant son portable. A ce moment-là, elle "demande des justifications" et "n'en a pas", ajoute-t-elle, assurant que les ouvriers venus construire ce mur sont inconnus des habitants, qui n'ont pas été prévenus.

"C'est la police qui nous a dit que c'était dissuasif pour les dealers", raconte l'habitante. L'objectif : fermer la sortie rue Bauer et ne laisser ouvertes que les sorties côté avenue Michelet, pour empêcher les dealers de fuir en cas de contrôle de police et gêner le trafic.

Naïma ne veut pas voir ce passage fermé car il est utile pour les habitants, selon elle.

"Une souricière" dénoncent les habitants

Mais pour les habitants de ces quatre immeubles, qui comptent un peu plus de 160 logements, cela signifie ne plus emprunter un passage très pratique. "C'est un raccourci pour aller au centre ville surtout pour les enfants et les personnes à mobilité réduite, en faisant le tour, on perd un temps extraordinaire", dénonce Naïma qui ne veut pas "d'une sorte de souricière" et qui a lancé une pétition "contre la fermeture de ce passage". "C'est plus facile de passer par ici", lâche un habitant, de l'autre côté, "il faut faire le tour, c'est trop long", explique une mère de famille.

La construction du mur a donc été interrompue. Une porte métallisée a été installée à la place et reste ouverte pour le moment. Après cet épisode, la Sémiso, société d'économie mixte qui a remplacé l'office HLM Saint-Ouen Habitat a lancé une enquête auprès des habitants, qui ont jusqu'au 24 février pour répondre. Son président, le maire (UDI) de Saint-Ouen, William Delannoy, n'a pas souhaité répondre aux questions de France Bleu. Il indique à l'AFP que si les habitants se prononcent contre le projet, il "passera à autre chose".

L'office HLM suspend le projet et consulte les habitants

Les habitants ont empêché la construction du mur anti-dealers. Rémi Brancato

"On a une expérience à la cité Cordon [une autre cité de Saint-Ouen], où on a fermé ainsi, et en fin de compte les dealers se sont déplacés ce qui fait que tous les habitants sont obligés de passer au milieu des dealers", rappelle Andrée Van Campenhoudt, qui représente les locataires pour la Confédération Nationale du Logement, dénonçant une décision prise "sans prévenir personne". Elle estime aussi que la cité aurait plutôt besoin d'investissements pour des travaux, pour palier le manque d'éclairage en extérieur ou les défauts d'isolation de certains logements.

"Sans prévenir personne, ils ont muré l'entrée" raconte Andrée Van Campenhoudt.