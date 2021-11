Saint-Ouen : les jeunes du Red Star racontent leur histoire sur leur maillot de foot

Raconter son histoire, ses origines, celles de sa famille, à travers un maillot de football. C'est la mission des jeunes joueurs du Red Star., le club de Saint-Ouen. Pendant toute cette semaine, une quinzaine de jeunes sont réunis au Mob'Hôtel à quelques mètres du Stade Bauer et travaillent sur ce projet avec l'artiste Paolo Delvecchio pour relooker leur maillot, les floquer avec des cartes, des numéros qui parlent d'eux. Ils doivent aussi rédiger un texte pour expliquer cette "personnalisation" du vêtement.

Leur maillot, leur histoire

Latif, joueur chez les U20, a bien une idée en tête pour le numéro qu'il aimerait voir floqué au dos de son maillot vert : "Le 225, c'est le numéro de la Côte d'Ivoire, l'indicatif quand on appelle là-bas au téléphone, ce sont mes origines", explique-t-il. Dans son texte, il rend hommage au parcours de ses parents : "Ils m'ont appris qu'il n'y a que le travail qui paie et c'est grâce à leur travail que je suis là en France", écrit le jeune homme.

Parfois, les textes sont encore plus intimes, comme celui de Juliette qui se confie pour la première fois dans sa "lettre" sur le harcèlement qu'elle a subi pendant deux ans au collège. Mayssane,18 ans, elle rend hommage à la ville d'Hendaye au Pays- Basque où vit sa grand-mère, sa "ville de cœur", "sa deuxième maison". La joueuse revient aussi sur les critiques qu'elle a reçues en grandissant à Nanterre parce qu'elle jouait au foot.

Une exposition en janvier à Marville

"Ce n'est pas un projet simple, ça demande beaucoup d'introspection et de conversations avec leur propre famille. On a suscité des dialogues parfois étonnants entre les jeunes et les parents", assure Christelle Quillévéré, responsable du Red Star Lab. "Au-delà, de leur apporter des connaissances techniques et footballistiques, si on peut leur permettre de se révéler à eux-mêmes et connaître leur propre histoire, on est ravis".

Latif, lui, est conquis par le projet. Le jeune joueur pense même que cet exercice peut-être un plus sur le terrain. "Ca permet de nous rapprocher un peu du club, de raconter notre histoire et de s'ouvrir. Parce qu'on est des joueurs, on ne parle pas forcément toujours au coach en dehors du terrain et ils ne connaissent pas vraiment notre histoire".

Atelier "Mon maillot, mon histoire" organisé par le Red Star cette semaine © Radio France - Hajera Mohammad

Ces maillots "personnalisés" et les textes rédigés par les jeunes seront exposés en janvier prochain au Stade Marville, le nouveau centre d'entraînement du Red Star. Les joueurs le porteront ensuite sur le terrain lors d'un match "performance", en présence du staff et des joueurs professionnels du club.