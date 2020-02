Saint-Ouen, France

"On ne veut pas connaître un drame comme il y a quelques semaines avec la petite Sixtine, dans le 16ème arrondissement de Paris", affirme Taki. Cette maman de deux élèves de l'école Émile Zola de Saint-Ouen, a, comme beaucoup d'autres, été touchée par le sort de cette fillette de 11 ans, tuée sur le chemin de l'école, le mois dernier après avoir été renversée par un camion. Mais surtout Taki, ne veut pas qu'un drame semblable se produise un jour aux abords de l'école de ses enfants.

Une traversée en sécurité

Alors, ce mardi matin, comme mardi dernier, Taki et une dizaine d'autres parents d'élèves ont enfilé un gilet jaune et se sont réunis à 8 heures, pour assurer eux-mêmes la traversée en sécurité des enfants sur le carrefour que ces derniers doivent emprunter chaque jour. "Un carrefour sur lequel débouchent six voix, avec une entrée du périphérique à 300 mètres à peine", rappelle Nabil, père de deux élèves.

Saint-Ouen : les parents assurent eux-mêmes la sécurité des élèves aux abords de l'école Émile Zola © Radio France - Hajera Mohammad

Beaucoup d'adultes ne comprennent pas l'absence d'agent municipal pour assurer la sécurité des enfants chaque matin. "Nous n'avons pas à nous substituer à la mairie qui devrait recruter un agent", déplore Eric, le papa de Sacha. Le petit garçon de 8 ans confie avoir peur de traverser parfois : _"Il y a des voitures qui roulent hyper vite, du coup ça fait un peu peur_. Une fois, il y en a une qui est passée alors que le feu était rouge".

Saint-Ouen : les parents assurent eux-mêmes la sécurité des élèves aux abords de l'école Émile Zola © Radio France - Hajera Mohammad

Les parents demandent à la mairie de recruter un agent

Pour Taki, les élèves de l'école Émile Zola sont clairement en danger aujourd'hui, surtout ceux qui viennent ou rentrent le soir tout seul."Il y en a beaucoup, chez les plus grands en CM1 et CM2". La maman espère, elle aussi, que la mairie répondra enfin aux demandes des parents : le recrutement d'un agent sur la voie pendant les heures de rentrée et sortie des écoliers, "comme c'était le cas il y a quelques années". Il y a urgence. Et elle prévient : "On ne va pas attendre qu'il y ait un drame comme dans le 16ème arrondissement !".

"On ne veut pas de drame, on ne veut pas perdre un enfant" - Taki, maman d'élèves Copier

La mairie de Saint-Ouen, contactée par France Bleu Paris, n'a pas encore donné suite à nos demandes d'interview.