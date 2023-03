Saint-Ouen met en place un congé menstruel pour ses agentes

C'est une grande première en France. La ville de Saint-Ouen lance un congé menstruel pour ses agentes souffrant de règles douloureuses ou d'endométriose. Sur les 2000 agents que compte la ville "c'est 1200 femmes. Statistiquement, une femme sur deux est victime de règles douloureuses, c'est donc 600 femmes. On ne pouvait pas ne pas prendre en compte cet élément" précise Karim Bouamrane, le maire de la ville à France Bleu Paris.

A partir de ce 27 mars, les femmes concernées pourront donc aller chez le médecin pour obtenir un certificat médical. Elle bénéficieront d'une ASA (autorisation spéciale d'absence) de deux jours, ou d'un aménagement de leur temps de travail, sans aucune journée de carence, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Une décision qui est "le fruit de nombreuses discussions avec des associations féministes. On a alors pris conscience que 50% des femmes souffraient de règles douloureuses et 10% des femmes étaient victimes d'endométriose" explique le maire.

Pour aider ces femmes, Karim Bouamrane a décidé de chercher à mettre "des moyens en place pour faciliter leur situation en terme de qualité de vie au travail et pour éviter que leur pouvoir d'achat soit totalement altéré puisque lorsqu'on souffre de règles douloureuses ou incapacitantes, ou d'endométriose, la condition sine qua non, c'est d'aller voir un médecin pour avoir un arrêt de travail qui génère un jour de carence. C'est équivalent à 80 euros par jour, soit un mois de salaire pour les catégories C".

Une demande de projet de loi

A savoir si ce dispositif, qui n'est pas encore passé par l'Assemblée National est légal, le maire de Saint-Ouen répond qu'"il l'est totalement. Ca signifie que maintenant, pour pouvoir assurer à tous les maires un cadre juridique légal qui est plus financier, car au bout d'un moment, ce sont les villes qui vont financer ce congé légal au travers des ASA, via la facilitation du télétravail, via le réaménagement des stations de travail, les maires ont la possibilité de mettre en oeuvre le congé menstruel".

Pour aider les autres maires à mettre en place ce dispositif, Karim Bouamrane a écrit à Emmanuel Macron pour lui demander une reconnaissance officielle du congé menstruel, au même titre que les RTT ou que les différents congés individuels de formation, notamment par le biais d'un projet de loi protégeant les agentes et les femmes victimes de règles douloureuses.