Saint-Ouen : plus d'une centaine d'habitants privés d'internet depuis plusieurs semaines

À Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), plus d'une centaine d'habitants du quartier des Docks affirment ne plus avoir accès à internet depuis le 15 décembre 2020. Une situation qui devient problématique alors que beaucoup sont en télétravail, en raison de l'épidémie de coronavirus.

Un raccordement géré par Orange

D'après Raoul Seigneur, membre de l'association de riverains Mon Voisin des Docks, joint par France Bleu Paris, "au moins 116 familles sont concernées par cette panne". C'est un PMZ, une armoire de raccordement gérée par Orange, située dans le parking d'une résidence, qui pose problème et qui n'est pas assez entretenu. "Un technicien qui habite le quartier m'a expliqué que l'ensemble du PMZ est géré par Orange mais qui le sous-loue à d'autres opérateurs comme Free ou SFR. Il y a des câbles qui ne fonctionnent plus, d'autres qui ne sont pas rebranchés".

Un défaut d'entretien selon cet habitant qui pointe surtout un manque d'information de la part d'Orange, en plus de l'absence de solutions. "On a aucune réponse pour nous expliquer le problème général et combien de temps ça va durer", déplore-t-il. Rodolphe, abonné chez Free, a eu de la chance : sa panne a été réglée en deux jours. Le technicien qui est intervenu lui a confirmé le "mauvais entretien" de l'armoire et le manque de sécurisation.

Télétravail impossible

Sarah, auditrice informatique pour une grande banque, ne peux plus travailler à distance dans ces conditions là : "J'ai été obligée de poser des jours de congés car ce n'était plus possible et parfois ça me met dans une situation délicate quand je dois justifier à mon management pourquoi je ne suis pas du tout connectée".

Même désarroi pour Martin, informaticien au CNRS. En théorie, il pourrait travailler à distance à 100% mais "depuis le 15 décembre, je suis obligé d'aller tous les jours au travail, donc d'emprunter les transports en commun, notamment la ligne 13 saturée, tout ça pour une coupure internet". Cet Audonien, assure qu'aucun technicien n'est venu sur place suite à ses appels. "Depuis le 15 décembre, on a téléphoné à la hotline, ouvert un ticket et quand on arrive, par miracle, à avoir quelqu'un, la réponse c'est 'on ne peut pas communiquer les détails techniques", il faut attendre".

"Je suis obligé d'aller au travail, d'emprunter les transports" - Martin, habitant de Saint-Ouen, privé d'internet depuis plusieurs semaines Copier

Plus de séries ou de films sur l'ordi le soir

Au-delà de l'aspect professionnel, cette panne d'internet commence à peser sur le moral de ces habitants, confinés comme tous les Franciliens, à partir de 20 heures. "Après une journée de boulot, je ne peux pas sortir, je ne peux pas voir ma famille, mes amis, là je n'ai même plus accès la télé sur l'ordinateur ou à Netflix", explique Sarah, dépitée et toujours en attente, elle aussi, d'une réponse de son opérateur.

"C'est galère !" - Sarah, habitante de Saint-Ouen privée d'internet depuis plusieurs semaines Copier

Contactée par France Bleu Paris, Orange n'a pas encore répondu à nos sollicitations.