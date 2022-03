Saint-Palais rend hommage à Jacqueline Bidegorry, première concrétisation du projet des Bask'elles

Une Juste parmi les Nations a été honorée hier à Saint-Palais : un square a été baptisé du nom d'une de ses habitantes, Jacqueline Bidegorry, une femme qui a caché et sauvé des familles juives pendant la seconde guerre mondiale, à Poitiers, alors qu'elle avait 16 ans. Un an jour pour jour après avoir reçu la médaille de la ville de Saint-Palais, c'est donc un nouvel honneur qui lui a été rendu le jour de ses 98 ans, entourée de toute sa famille et de ses proches. Une journée émouvante pour celle qui a longtemps tu l'acte de courage et d'héroïsme dont elle a fait preuve adolescente.

Même à la lecture d'une lettre venue de Jérusalem, Jacqueline reste aussi modeste et discrète qu'elle l'a toujours été : "Très chère Jacqueline Bidegorry", lit le maire de Saint-Palais, "au nom des enfants d'Alphonse Cerf et à la mémoire de nos grands-parents, tous sauvés grâce à vous, nous vous remercions pour tout ce que vous avez fait et reconnaissons votre héroïsme." "Ça me fait un plaisir immense qu'ils pensent encore à moi", s'étonne-t-elle presque, alors que deux de ses arrière-petits-enfants dévoile la plaque à son nom.

Même à cet instant, c'est aux autres héros et héroïnes restés dans l'ombre qu'elle pense. "Je suis sûre que je ne suis pas la seule. Sûre et certaine. J'aurais voulu qu'on puisse faire honneur à ces personnes." Tout autant que la date de l'inauguration, le jour de ses 98 ans, le lieu choisi est lui aussi symbolique, explique le maire de Saint-Palais, Charles Masson : "C'est un endroit où la ville plante des arbres pour toutes les naissances de bébés depuis deux ans. Jacqueline Bidegorry a sauvé des enfants juifs pendant la guerre : elle est maintenant dans une place au milieu de la forêt des bébés."

Et si toute la famille de Jacqueline déborde de fierté, l'hommage a une saveur encore plus particulière pour Ainhoa, bientôt treize ans : "On ne reconnaît pas forcément ce que les femmes font et on les met souvent de côté. Le fait que mon arrière-grand-mère ait fait quelque chose comme ça aussi, ça me rend encore plus fière, encore plus contente."

Une première pour le projet "Place des femmes" des Bask'elles

Des mots qui doivent sonner comme une victoire pour les représentantes des Bask'elles, présentes hier. Cette inauguration du square Jacqueline Bidegorry est la première concrétisation de leur projet "Place des femmes", dont l'objectif est de féminiser les noms de lieux dans les communes de l'agglo. "C'est une héroïne discrète, elle fait partie de cette génération de femmes et d'hommes qui n'ont pas forcément dit tout ce qu'ils avaient fait", témoigne Michaella Clapisson, porte-parole de l'asso. "On essaie de faire que tout le territoire adhère à notre démarche.

On voudrait aboutir à la réalisation d'un ouvrage d'une centaine de biographies qui permettrait aux communes de pouvoir avoir un recueil avec des biographies de femmes à honorer - Michaella Clapisson, porte-parole des Bask'elles

Selon l'asso, les villes de Bayonne et Saint-Jean-de-Luz devraient inaugurer prochainement deux voies répondant à cette démarche "Place des femmes".