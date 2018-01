Saint-Paul-lès-Dax, France

C'est la dernière intervention de l'année 2017 pour la Fondation 30 Millions d'Amis et elle s'est passée dans les Landes. Le 31 décembre dernier, deux délégués se rendent à Saint-Paul-lès-Dax, alertés par des voisins sur la situation d'un chien croisé border collie abandonné sur un balcon. L'association a porté plainte contre sa propriétaire.

Lorsque les représentants de 30 Millions d'Amis arrivent sur place, ils constatent que les signalements sont exacts : l'animal vit sur un balcon, fenêtre et volets clos. Le sol est recouvert d'objets cassés et d'excréments, visibles sur la vidéo tournée par la Fondation :

30 Millions d'Amis alerte la police pour qu'elle constate l'état de l'animal et prend contact avec la propriétaire. Elle est bien présente derrière ses volets fermés. Sa justification ? Le chien est jeune, il est un peu trop turbulent, ingérable, dit-elle aux défenseurs des animaux."Elle n'a plus aucun contact avec lui", explique Arnauld Lhomme, en charge des enquêtes pour 30 Millions d'Amis. "Elle le laisse 'moisir', comme une chaise qu'elle aurait laissée sur son balcon parce qu'elle ne lui sert plus".

Prise en faute pour la deuxième fois

La propriétaire n'en est pas à son coup d'essai. Il y a six mois déjà, un chien lui a été retiré, à l'amiable. Cette fois, 30 Millions d'Amis porte plainte pour abandon "pour ne pas revenir chez elle tous les six mois", relève Arnauld Lhomme. Si la procédure va jusqu'au procès en correctionnelle, cette femme encourt jusqu'à deux ans de prison et 30 000 euros d'amende. "Généralement, les audiences se soldent par une interdiction de posséder un animal et 500 euros d'amende", nuance le représentant de la Fondation.

Le jeune chien a été confié à un refuge, le temps que la procédure suive son cours. Il peut aussi être pris en charge dans une famille d'accueil, pendant ce laps de temps. Si vous voulez proposer vos services, vous pouvez contacter le refuge au 05 58 91 84 89.