Saint-Paul-lès-Dax : avec le pass sanitaire "la fréquentation chute" au Grand Mail

Depuis la mise en place du pass sanitaire dans les centres commerciaux du Grand Moun à Saint-Pierre-du-Mont (Landes) et au Grand Mail à Saint-Paul-les-Dax (Landes), ce dernier enregistre une importante chute de la fréquentation. Depuis, lundi 16 août 2021, date à laquelle la présentation du pass sanitaire est imposée pour accéder à la galerie commerciale, le Grand Mail a enregistré une baisse de 30 à 35% de sa fréquentation. Lundi 16 août 2021, la préfecture des Landes avait décidé d'imposer la présentation d'un pass sanitaire aux centres commerciaux de plus de 20 000 m2 tant que le taux d'incidence du département dépasserait les 200 cas pour 100 000 habitants.

Chute de plus de 30% de la fréquentation

" La fréquentation chute" avec le pass sanitaire selon le directeur du centre commercial, Vincent Jacquemain. " Sur la galerie on a, à peu près, comme lundi mardi, entre 15 et 20 000 personnes. On avait à peine atteint les 10 000 personnes et a peu près pareil pour l'hypermarché. " Même si les contrôles se déroulent bien et qu'aucun incidents n'est à déclarer, les clients semblent rechigner à se soumettre à cette nouvelle contrainte.

Inquiétudes pour le week-end de pré-rentré

Le dernier week-end août est généralement dévoué aux courses de rentrée. Un rendez-vous de consommation que le directeur du centre commercial espère pouvoir assurer. Vincent Jacquemain mise tout sur la baisse continue du taux d'incidence dans les Landes, sans pour autant perdre tout réalisme. Il sait que si le pass sanitaire vient à être suspendu pour son centre commercial, grâce à un taux d'incidences revenu en dessous de 200 cas contaminés pour 100 000 habitants, "il existe une inertie : entre le moment où la préfecture lèvera le pass et le moment où les gens reviendront chez nous, j'ai peur qu'on rate le coche de la rentrée scolaire."