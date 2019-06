Saint-Paul-lès-Dax : coup de force des anti-linky qui font partir un installateur

Saint-Paul-lès-Dax, France

Un cri de victoire des anti-Linky à Saint-Paul-lès-Dax, ils ont fait reculer l'installateur. Linky, c'est le nouveau compteur électrique intelligent, et surtout connecté, d'ENEDIS qui fait tant polémique ces dernières années. Vendredi dernier, dans une résidence de Saint-Paul-lès-Dax, une habitante opposée aux compteurs Linky, militante, a interdit l'accès à son compteur à un installateur mandaté par ENEDIS. Elle s'appelle Suzanne Roux, c'est une retraité de l'éducation nationale.

Vous allez devoir me bousculer" Suzanne Roux, la militante anti-linky

Suzanne Roux raconte son altercation avec l'installateur de compteur Linky Copier

Mais le technicien lui aurait répondu que c'était obligatoire. Suzanne Roux, n'est pas d'accord et fait barrage de son corps devant son compteur installé dans le couloir de l'immeuble. Le technicien insiste, alors la retraité appelle du renfort. Neuf anti-Linky arrivent dans la résidence. Face au nombre, l'installateur fait marche arrière et repart sans installer le compteur.

La militante anti-Linky avait protégé son compteur avec des affichettes et un courrier recommandé à ENEDIS. Légalement, cela n'a pas de poids. © Radio France - PF

Suzanne n'a donc pas de compteur Linky, mais l'installateur a eu le temps de poser ceux des 15 autres foyers de la résidence. Nous avons sonné à leurs portes pour savoir pourquoi eux avaient accepté. " Je voulais le refuser, mais je ne sais pas comment faire", répond une première résidente. "Nous n'avons pas le droit de refuser", répond une seconde. Celle-ci n'est pas opposée sur le fond aux compteurs Linky. Même face aux arguments des militants anti : "une arnaque financière, une surveillance et les ondes émises", elle rétorque : "Vous croyez qu'informatiquement on est pas surveillé ? C'est un faux combat."

Mais un étage plus haut, une vieille dame de 85 ans est très en colère : "On ne m'a pas dit que je pouvais refuser, bien sûr que je n'en voulais pas. je suis furieuse !". La vieille dame décide d'ouvrir le boitier qui enferme le compteur pour nous le montrer et explique qu'ENEDIS lui a laissé une grosse notice d'utilisation qu'elle ne comprend pas. " Qu'est-ce que je peux lire là ?, lance-t-elle énervée en montrant l'écran digital, comment je regarde ma consommation, il ne m'ont rien expliqué !".

Que dit la loi ?

Les contrats d'électricité signés après 2016 permettent à l'installateur mandaté par ENEDIS de vous changer le compteur s'il est à l'extérieur de votre domicile ou dans les parties communes des logements collectifs. La seule chose que la loi interdit, c'est la violation de domicile. L'installateur ne peut pas entrer chez vous sans votre accord. Si vous vous opposez à l'installation d'un compteur Linky, alors qu'il est à l'extérieur de votre domicile, théoriquement, ENEDIS pourrait faire un recours contre vous pour entrave. Et dans tous les cas de refus, ENEDIS peut aussi désormais vous facturer le relevé manuel du compteur. Ce serait 30 euros par passage.

Le collectif anti-Linky de Saint-Paul-lès Dax explique avoir déposé des dizaines de plaintes contre le gestionnaire du réseau électrique. Ils organisent une réunion d'information ce mercredi soir à 19h30 à la salle des fêtes de la ville.