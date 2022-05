Saint-Paul-Trois-Châteaux : environ 200 manifestants réunis contre le projet d'échangeur autoroutier

Contre le projet d'échangeur sur la commune de Saint-Paul-Trois-Châteaux dans le sud Drôme, environ 200 personnes ont bloqué à la circulation la RD59 entre les ronds-points de l'Ovalie et celui de Gerflor. Manifestation à l'appel du collectif Vivre, respirer, se déplacer en Tricastin pour dénoncer un projet, à 21 millions d'euros, estimé destructeur pour l'environnement, pour les terres agricoles et inutile à cause de sa position géographique.

"Ce projet n'a aucun sens."

Parmi les revendications, celle de l'emplacement du projet. "Nous avons déjà les échangeurs de Montélimar sud et de Bollen" explique Philippe Del Cesta, co-président du collectif organisateur. Deux échangeurs à moins de 15 minutes de Saint-Paul-Trois-Châteaux. Cela ferait donc trois sorties possibles d'autoroute en une vingtaine de kilomètres. "Il n'y a aucune raison que les automobilistes choisissent d'emprunter celui-ci" rajoute Philippe Del Cesta.

"Je vais perdre 20 hectares de terres de très bonne qualité"

Autre revendication, celle de la destruction de terres agricoles. En effet, si le projet devait voir le jour, "sa construction se ferait sur 20 hectares de terres fertiles" déplore son propriétaire Jean Hugues, agriculteur de 81 ans. Il a déjà perdu une vingtaine d'hectares pendant la construction du canal de Donzère-Montdragon, huit autres lors de la construction de l'autoroute. "Si l'échangeur voit le jour, il ne me restera plus que des miettes de terrains ici et là" sur son exploitation vieille de trois générations qu'il travaille avec son fils.

Environ 200 personnes rassemblées pour dénoncer un projet d'échangeur autoroutier à Saint-Paul-Trois-Château. © Radio France - Erwan Chassin

Pourtant l'un des arguments avancés par les pouvoirs publics est économique. Selon eux ce projet permettrait de développer encore davantage la zone de plus en plus industrialisée. Ce qui fait bondir de nombreux manifestants comme ce couple de retraités Anne-Marie et Gabriel. Pour eux "il faut arrêter l'artificialisation des sols. On est arrivé ici il y a une trentaine d'années, c'était notre coin de paradis. Mais aujourd'hui ils mettent du béton partout. Bientôt il n'y aura plus de nature" s'inquiète Gabriel, pancarte en main " Non non non au tout béton".

Les associations souhaitent que ces 21 millions d'euros soient plutôt investis dans la création de pistes cyclables pour en finir avec le tout voiture. Mais pour l'instant rien est acté. L'enquête publique aura lieu en 2023.