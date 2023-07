Saint-Paul-Trois-Châteaux : une "Zone Agricole à Protéger" contre le projet d'échangeur autoroutier

En guise de manifestation ce samedi 8 juillet, les opposants au projet d'échangeur autoroutier à Saint-Paul-Trois-Châteaux ont installé une ZAP, une Zone Agricole à Protéger, temporaire seulement. Une grande structure en palettes a été construite en bordure de la départementale 59, sur des terres agricoles qui disparaîtraient. Une quarantaine de personnes s'y sont rassemblées dans la matinée, à l'appel de l'association "Vivre, respirer, se déplacer en Tricastin."

La "ZAP" temporaire installée à Saint-Paul-Trois-Châteaux dans la Drôme contre le projet d'échangeur autoroutier - Sébastien Louche

"Rien n'est fait!" insiste l'association d'opposants

L'association d'opposants explique que le projet connaît des obstacles, que le dernier comité de pilotage mi-juin a acté le report de l'enquête publique à 2025 alors qu'elle devait se tenir cette année. Il est donc encore temps de renoncer souligne le porte-parole Sébastien Louche : "contrairement à ce qui peut être dit à la population, comme "le projet est fait, rien ne l'arrêtera", il doit encore franchir de nombreuses étapes : validation par le ministère, modification d'une convention financière, modification du PLU de Saint-Paul-Trois-Châteaux. Rien n'est fait! Donc nous on continue à se mobiliser. On interpelle les élus, qui ont la possibilité d'arrêter ce projet. Il date de 20 ans. On voit que le monde, le climat, la situation locale évolue. Et justement, les reports dans les projets doivent nous amener à réfléchir à nouveau sur leur intérêt et leur pertinence."

"Vivre, respirer, se déplacer en Tricastin" argumente sur le fait que 10 hectares de terres agricoles seraient supprimées, pour un gain de temps très aléatoire et pas spectaculaire pour les automobilistes. Les villes de Saint-Paul-Trois-Châteaux et Pierrelatte sont aujourd'hui desservies par les échangeurs de Bollène ou Montélimar Sud, à 22 km de distance. Une nouvelle manifestation est d'ores et déjà programmée le 17 septembre.