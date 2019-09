Saint-Péray : Malcom a réalisé son rêve, rencontrer Kylian Mbappé et voir le PSG jouer

Saint-Péray, France

Malcom, 13 ans, n'en revient toujours pas. "Je suis sur un petit nuage !" Ce samedi, cet adolescent de Saint-Péray s'est rendu avec sa maman au Parc des Princes à Paris pour assister au match du Paris Saint-Germain face à Strasbourg. Mais il a aussi pu rencontrer les joueurs stars de l'équipe, dont Neymar et Kylian Mbappé ! "Ils sont grands, raconte Malcom. Ils sont très impressionnants."

Neymar, l'une des stars du PSG entrain de signer un autographe à Malcom - Capture d'écran Instagram

Une grave maladie génétique

"La journée lui a redonné un coup de boost !", se félicite sa maman Alexandra. Malcom souffre d'une neurofibromatose, une maladie génétique causée par la mutation d'un gêne. Son corps est couvert de tâches couleur "café au lait". Il a également de multiples tumeurs bénignes.

Des tumeurs qui se développent dans son cou, à l'arrière de son crane mais aussi au niveau d'un œil. "Il a une oreille qui ne fonctionne plus, explique sa maman. Et les tumeurs commencent à entourer son artère carotide."

"Il n'atteindra jamais ses 18 ans." - Alexandra, la maman de Malcom

Une surprise totale

Alexandra a fait croire à son fils qu'il se rendait ce samedi à l'hôpital Pompidou pour une consultation. Mais une fois dans le train, direction Paris, elle lui a annoncé le vrai but du voyage. Une journée à Paris pour penser à autre chose que la neurofibromatose.

"D'habitude, il dort pendant ce genre de trajet. Mais là, pas du tout ! Il a envoyé des messages à tout le monde pour dire où il allait !", raconte Alexandra. "J'étais très content", confirme son fils.

Juste avant le début du match, il a pu rencontrer toute l'équipe du PSG, faire des photos et des autographes avec eux. Puis, pendant le match, il s'est rendu dans la loge de Kylian Mbappé avec un autre petit garçon. Ils ont pu faire quelques photos également. "Il a demandé comment on s'appelait. On a répondu et puis voilà", conclut Malcom.

Son excursion parisienne lui aura permis d'oublier la maladie le temps d'une journée.