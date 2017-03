À Saint-Père, un sabotier parmi les derniers de France

Ils ne sont plus que dix à exercer ce savoir-faire artisanal : les sabotiers sont en voie de disparition. À Saint-Père, c'est Willem qui a repris l'atelier il y a deux ans, avec l'aide de la mairie.

C’est une espèce en voie de disparition, et pourtant… À Saint-Père, la mairie a racheté cette saboterie, installée là depuis un siècle. Elle appartenait à une famille, qui s’en est occupée pendant trois générations, avant de quitter les murs.

La saboterie de Saint-Père, sur laquelle flotte désormais le drapeau hollandais, au côté du drapeau français. © Radio France - Kevin Dufrêche

Préserver l'artisanat

Mais la volonté de la commune et de son maire Christian Guyot, c’était de conserver ce morceau de patrimoine. "En plus la saboterie est entourée par un huilier, une potière, un brasseur…". Il y a une effervescence artisanale dans ce village, qui a gardé toutes ses cases commerciales, chose rare dans le contexte difficile pour le commerce de proximité que connait le monde rural.

"Nous sommes un des seuls villages du département à avoir préserver toutes nos commerces." Christian Guyot, maire de Saint-Père

Après le départ de la famille de sabotiers qui occupait les lieux, et l'intérim de monsieur Marchand, sabotier du Morvan, Christian Guyot et son équipe ont cherché un remplacement. Ils se sont alors rapproché du réseau européen des sabotiers, qui les a mis en relation avec Willem.

La mairie a remise en ordre l'atelier, et a construit un logement, pour accueillir l'artisan. Willem n'a pas hésité : "Je connaissais la région, j'y suis venu avec mes parents plus jeune. J'adore ce coin, et je voulais être mon propre patron", sourit celui qui était employé chez un sabotier chez lui, en Hollande.

Un savoir-faire spécifique

Willem est menuisier de formation. "C'est le grand-père d'un ami qui m'a appris à faire des sabots. À 92 ans, il en faisait encore une paire par jour". Une paire à la main, ça représente tout de même plus de quatre heures de travail, ce qui n'est pas rien.

Willem Simmons, le sabotier de Saint-Père, explique sa passion et son parcours

Mais rassurez-vous, les paires de sabots, Willem ne le fait pas une par une : "On fait toujours la première paire à la main, mais ensuite on met le gabarit dans une machine. Et avec un gabarit on peut en faire 100.000 paires !".

La difficulté de vivre du tourisme

Mais pour le moment, la situation n'est pas facile pour Willem. "Je paye encore pour être ici pour l'instant", confesse-t-il. Si la mairie l'aide autant que possible, il est pour le moment difficile de réussir à vivre de sa production. Une affaire liée pour beaucoup au tourisme, amorcé par Vézelay, surtout.

"Pour l'instant je paye pour être ici" Willem, sabotier à Saint-Père

Alors l'artisan se diversifie : tirelires, porte-clés, tire-bouchons, porte-bouteilles, et même des niches à oiseaux, le tout fait dans la tradition et en forme de sabot !

Tirelires, taille-crayons et décapsuleurs, la gamme de produits de Willem est variée ! © Radio France - Kevin Dufrêche

Pour le moment, Willem vit des marchés artisanaux, et du tourisme estival. Très bientôt, de nombreux événements auront lieu autour des Fontaines Salées à Saint-Père, auxquels il participera avec ses autres collègues artisans.

Les bonnes ondes du 13 mars 2017, par Kevin Dufrêche