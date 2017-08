Saint-Pierre Colamine: la galère de Pierrette, handicapée, privée de téléassistance

Fin juillet, vers la sortie du lieu-dit le Fayet, une voiture a percuté un poteau téléphonique. Conséquences, les lignes des habitants sont perturbées et Pierrette, une personne âgée handicapée se retrouve privée de téléassistance.

Pierrette a 72 ans, elle tient sur ses jambes grâce à des béquilles. Veuve, elle vit avec son frère qui a le même problème. Depuis la panne du réseau, son bracelet qui lui sert pour la téléassistance ne lui est plus d'aucune utilité. Tous les jours, elle se sent en danger.

"S'il arrivait quelque chose à mon frère (personne fragile), j'arriverai toujours à me débrouiller pour que quelqu'un vienne nous aider. Par contre, s'il m'arrive un accident, je ne suis pas sur que lui saurait quoi faire".

Obligée de remonter une pente pour téléphoner

Téléphoner, relève du parcours du combattant pour Pierrette. Elle doit sortir de chez elle avec son portable, et remonter une pente qui mène vers la sortie du lieu-dit. C'est le seul endroit où elle peut appeler en cas de besoin. "C'est vraiment pas facile de monter jusqu'en haut, même si avec les béquilles j'arrive à me maintenir. Après ça ne m'a pas empêcher de tomber. La dernière fois heureusement qu'il y avait mon autre faire pour m'aider à me relever."

La maison dans laquelle Pierrette vit depuis sa naissance. - Antoine Miailhes

J'ai du mal à dormir à cause de tout ça", Fabienne, la fille de Pierrette.

Sa fille, Fabienne, est inquiète. Elle vient presque tous les jours lui rendre visite. "Le soir je prie pour qu'elle aille bien et qu'il ne lui arrive rien. J'avoue que j'ai un peu de mal à dormir à cause de ça. On comprend pas pourquoi Orange met autant de temps pour dépanner les gens. D'autant plus que pour ma mère et mon oncle c'est vital!"

C'est au niveau du panneau du lieu-dit que le réseau peut fonctionner - Antoine Miailhes

La famille et la mairie ont sollicité orange, mais l'opérateur n'est toujours pas intervenu. L'entreprise assure que le poteau cassé n'a pas été signalé. Pierrette et son frère pourraient donc vivre encore plusieurs jours sans téléassistance.