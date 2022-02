Saint-Pierre-des-Corps : à l'hypermarché Carrefour des Atlantes, on discute à la blablablacaisse

Rien ne distingue la blablablacaisse des dizaines d'autres caisses de l'hypermarché, hormis ce panneau qui annonce clairement le concept, au dessus du tapis roulant : "Oui, pour prendre le temps de papoter avec vous".

Il y a toute sorte de discussion suivant les clients, et du coup, je suis là pour les écouter" - Une des caissières de la blablacaisse

Reportage à la blablablacaisse de l'hypermarché Carrefour des Atlantes, à Saint-Pierre-des-Corps Copier

La blablablacaisse n'est tenue que par des hôtesses de caisse volontaires

Comme toutes les hôtesses qui se relaient à la blablablacaisse, Marie-Noëlle s'est portée volontaire pour ce nouveau type de relation avec les clients : "J'aime beaucoup le social, j'aime beaucoup discuter" explique cette femme de 55 ans. "Il n'y a pas longtemps, j'ai eu un monsieur qui avait perdu sa femme et qui avait envie d'en parler, donc, on partage. Il y a aussi des personnes qui ont des problèmes de maladie ou des personnes qui sont toutes seules, qui parlent de leur oiseau, des graines qu'elles achètent, comment elles s'organisent dans leur jardin. Il y a toute sorte de discussion suivant les clients, et du coup, je suis là pour les écouter".

Il y a aussi des sujets joyeux, heureusement, par exemple quand des jeunes parents passent avec des couches ou des petits pots pour bébé. Si le client est un peu timide, Marie-Noëlle trouve toujours comment lancer la conversation, en s'inspirant de ce qu'il y a sur le tapis roulant, par exemple.

Si vous passez à cette caisse, vous savez que vous êtes susceptible d'attendre un peu plus qu'ailleurs. Des règles clairement affichées qui n'ont pas découragé ce monsieur : "Il y avait une personne devant moi qui vivait seule et elle était très contente de trouver de la compagnie, de discuter avec la caissière. On connaît les règles. On sait que passer à cette caisse peut demander un peu plus de temps. Donc, j'ai pris le temps de laisser la personne devant moi parler et je trouve que c'est une initiative formidable".

Une bonne, voire une très bonne initiative, c'est l'opinion unanime des clients rencontrés. Seule Nadège, 42 ans, y voit un constat un peu triste sur ce qu'est devenu notre époque. "Moi, j'adore parler avec les caissières. J'ai toujours eu un petit échange avec elles, mais je trouve ça dommage que ce soit un peu exceptionnel en fait, cette caisse. Normalement, ça devrait être juste comme ça partout. Je trouve l'initiative chouette et en même temps, je trouve ça un peu grave".

En trois semaines, la blablablacaisse du carrefour des Atlantes compte déjà de nombreux fidèles, parmi lesquels beaucoup de personnes seules. Elle est ouverte aux mêmes heures que le magasin, sauf en cas de très forte affluence.