Saint-Pierre-des-Corps : des élèves font cours en plein air, un outil pédagogique

Faire cours en extérieur et s'amusant : qui n'en a pas rêvé ? Les 104 élèves de sixième du collège Stalingrad à Saint-Pierre-des-Corps ont eu un aperçu de ce doux songe, le temps de ce vendredi 4 septembre. Cette journée ponctue leur semaine de rentrée, forcément particulière et chamboulée en raison du protocole sanitaire imposé aux écoles.

Cette initiative du collège donne lieu à des scènes inhabituelles, presque surréalistes, notamment quand on demande si les enfants aiment les maths désormais et que, de concert, la réponse par l'affirmative entre par effraction dans nos tympans. Pour arriver à ce miracle, il a simplement fallu transformer le cours en un jeu simple. Il y en a de plus attrayants que d'autres. Par exemple, le cours d'histoire pendant lequel le professeur interpelle les élèves avec une vidéo d'un professeur québécois qui explique le fonctionnement de la mémoire sans oublier d'évoquer les synapses, les dendrites et les axones. Contre toute attente : celui-ci ne remporte pas les suffrages.

On arrive à accrocher les élèves avec des projets différents, des projets qui changent de ceux qu'ils retrouvent en classe - Fabienne Mérillon, directrice du collège Stalingrad

Pour autant, le cours de mathématiques déguisé en colin-maillard attire beaucoup plus les enfants. Dans cet atelier, un élève a les yeux bandés, il est guidé pour retrouver des formes géométriques cachées sous des plots ; . "Il faut que vous utilisez vos sept formes géométriques -carrés, triangles, parallélépipède - pour faire un bateau avec. Allez, au boulot !", motive Stéphanie Sirh, la professeure de mathématiques. Elle poursuit : "Avec des jeux comme ça, ils sont motivés, ils se bougent et puis c'est plaisant à réaliser".

"Accrocher les élèves" qui ont du mal à l'école

Cette méthode fait mouche chez les enfants. Farah n'apprécié pas particulièrement les maths, pourtant elle "trouve ça pas trop mal comme ça". De son côté, Lina forme presque une critique structurelle de l'Éducation nationale : "C'est bien mieux car là on joue et on s'amuse alors qu'à l'école, on nous oblige à écrire et on nous force à réussir."

Selon la directrice du collège Stalingrad de Saint-Pierre-des-Corps, Fabienne Mérillon, c'est une bonne façon de rattraper certains élèves : "On sait très bien qu'on peut avoir des enfants qui ne sont pas trop scolaires mais on arrive à accrocher les élèves avec des projets différents, des projets qui changent de ceux qu'ils retrouvent en classe."

D'autant que ce cadre en extérieur s'adapte parfaitement aux contraintes sanitaires actuelles liées à l'épidémie de Covid-19 en France. Ce n'est pas pour déplaire à la directrice : "Comme l'espace est très vaste, ça nous permet de mettre tous les ateliers à distance les uns des autres." Elle explique qu'elle n'est pas opposée à l'idée de réitérer cette initiative si la crise actuelle se calme dans les prochains mois.