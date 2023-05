Saint-Pierre-des-Corps interdit la vente de gaz hilarant aux mineurs

Vous en voyez peut-être, devant chez vous, sur votre parking ou dans les parc publics : des cartouches vides de protoxyde d'azote, de plus en plus nombreuses. Le gaz hilarant est surtout consommé par les jeunes. La ville de Saint-Pierre-des-Corps a décidé d'interdire sa consommation dans l'espace public et sa vente aux mineurs. Comme il n'existe pas de loi au niveau national, le maire vient de signer deux arrêtés qui doivent entrer en vigueur dans les prochains jours

Une décision prise après des messages d'habitants qui constatent, parfois énervés, la multiplication de ces petites cartouches métalliques vides à côté de restes de ballons gonflables. Les service de propreté de la ville en ramassent jusqu'à une dizaine de kilos chaque semaine. Du matériel qu'on trouve facilement dans les grandes surfaces ou dans les superettes.

Des cartouches de gaz hilarants abandonnées sur un parking de Saint-Pierre-des-Corps - ©Mairie de Saint-Pierre-des-Corps

Des actions "coup de poing" vont ainsi être menées auprès des commerçants de Saint-Pierre-des-Corps, notamment ceux qui restent ouverts la nuit, pour les sensibiliser. Les établissements scolaires, centres de loisirs et parents vont aussi être davantage informés sur les dangers de ces gazs hilarants. Leur consommation régulière peut avoir des conséquences graves : pertes de mémoire, troubles de l'humeur, du rythme cardiaque et baisse de tension, entre autre.

Les amendes pourront atteindre 3.750 euros pour ceux qui consomment du protoxyde d'azote sur la voie publique et jusqu'à 15.000 euros en cas d'incitation à la consommation.