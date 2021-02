Saint-Pierre-des-Corps : le restaurant le Grillon a rouvert ses portes pour les ouvriers du BTP

Même les masques n'arrivent pas à cacher les sourires du personnel du restaurant le Grillon, à Saint-Pierre-des-Corps, ce lundi midi. C'est la première fois que l'établissement accueille, à table, des clients depuis le 30 octobre et l'annonce de la fermeture des restaurants avec la crise sanitaire.

Difficile de savoir qui est le plus heureux dans ce restaurant. Il y a d'abord Alain Desfaits, le gérant des lieux depuis 3 ans et demi. L'homme accueille avec une voix enjouée les ouvriers, mais aussi les personnes venues chercher leur repas à emporter.

C'est un rêve

Il a eu écho de l'autorisation d'une réouverture par la préfecture d'Indre-et-Loire la semaine passée. Pour se préparer au mieux, il a décidé d'ouvrir ce lundi. Le gel hydroalcoolique est là, tout comme le protocole sanitaire. Les groupes de quatre personnes sont autorisés et les tables sont chacune à deux mètres de distance. "C'est un rêve de pouvoir rouvrir. C'est bon pour notre moral, car cela n'a pas été toujours facile", assure-t-il.

Alain Desfaits, le gérant du Grillon depuis trois ans et demi. © Radio France - Virginie Vandeville

Derrière ces fourneaux, Jean-Louis, cuisinier depuis plus de vingt ans dans l'établissement, est aux anges. Il jongle entre ses plaques de cuisson, les assiettes. "Cela fait du bien de s'activer, d'entendre de nouveau les habitués. Je revis", souffle l'homme. Et puis il y a Marine, la serveuse est sur tous les fronts. "Je suis si contente de voir les gens et servir à table".

Marine, la serveuse et Jean-Louis, le cuisinier ne s'arrêtent pas pendant le service. © Radio France - Virginie Vandeville

Manger bien et mieux

Dans les assiettes, on retrouve de la charcuterie du pâté et de l'épaule d'agneau grillée en plat de résistance. Les coups de fourchette des 10 clients se font entendre comme les verres qui s'entrechoquent. "C'est quand même mieux de manger au chaud, de parler entre collègues", sourit, Jules. "Pourvu que cela dure", ajoute Frédéric qui souligne que ces derniers mois, pendant lesquels, ses collègues et lui mangeaient dehors ou dans leur camion, n'ont pas été faciles.

Jules et ses deux collègues sont venus dès ce lundi profiter des bons plats du restaurant le Grillon. © Radio France - Virginie Vandeville

"On mangeait mal. On n’avait pas le choix donc je mangeais des fast-foods. J'ai pris du poids. Là, on peut manger varié !", précise Alexandre, un technicien attablé avec trois de ses collègues. Depuis qu'ils ont su que le grillon allait rouvrir, ces habitués n'avaient qu'une hâte, réserver une table. Et ça, c'est le rôle de Daniel qui a appelé ce lundi matin dès 9 heures.

Ces techniciens sont venus à quatre comme le veut le protocole. © Radio France - Virginie Vandeville

Un retour dans la salle du restaurant qui fait du bien, "même si ce n'est pas vraiment un retour à la normale. Il y a moins de monde que d'habitude, un peu moins d'ambiance", déplore tout de même Daniel. Entre 18 et 24 couverts sont proposés chaque midi. Il y aura bientôt un deuxième service assure le gérant du restaurant pour pouvoir faire venir plus de personnes.

Pour les autres clients qui ne sont pas des ouvriers du BTP, les repas ne sont qu'à emporter. Une petite frustration pour Patrick. "C'est sûr que cela frustre, mais c'est comme ça. On espère pouvoir y manger d'ici 6 mois-1 an lors de mon prochain passage au Grillon".

Alain Desfaits, le gérant du Grillon n'espère lui qu'une chose, que son restaurant reste ouvert et que tous ces nombreux habitués puissent venir manger très vite.