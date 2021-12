Saint-Pierre-des-Corps : les chauffeurs poids lourds bloquent le dépôt pétrolier

Une vingtaine de chauffeurs poids lourds se sont retrouvés vers 5h30 ce lundi matin pour bloquer le dépôt pétrolier de Saint-Pierre-des-Corps, situé avenue Yves Farge. Ils ont répondu présent à un appel à la grève à l'échelle nationale.

Les grévistes réclament une augmentation des salaires et une amélioration des conditions de travail. "On ne veut plus travailler des mois à 250 heures, 280 heures, ça existe encore", affirme Vincent pendant le blocage. Parmi les revendications précises, on retrouve également l'instauration d'un 13e mois, le maintien du congé de fin d'activité qui permet de partir plus tôt à la retraite, ainsi que le retrait de la fiscalisation des frais de routes prévu à partir du 1er janvier 2022.

Sans conséquences pour les automobilistes

Pour Vincent, la grève est le dernier moyen d'obtenir gain de cause : "Avec cette mobilisation, on espère faire bouger le gouvernement et ouvrir de vraies négociations." Le blocage du dépôt pétrolier devrait se poursuivre jusqu'à samedi. "On est soutenu par la profession, les collègues sont là, ils attendent sagement avec nous", explique le routier.

Certains chauffeurs bloqués ce lundi se disent d'ailleurs prêts à passer de l'autre côté en fin de semaine pour permettre à leurs confrères de ne pas perdre trop de journées de salaires. Hier, plusieurs stations essences n'ont pas été livrées, mais pour le moment cela reste sans conséquences pour les automobilistes. Il ne devrait pas y avoir de pénurie à l'échelle locale.