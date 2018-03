Saint-Pierre-des-Corps, France

Ce vendredi 9 mars, un abri vélo a été inauguré à quelques mètres de l'entrée de la gare de Saint-Pierre des Corps. A l'intérieur de cet abri sécurisé, 52 vélos peuvent être déposés.

Le principe est simple : il suffit de badger pour entrer et ensuite de déposer son vélo dans les arceaux, sans oublier de mettre son antivol. Des casiers ont même été prévus par la chef de projet, Agnès Thibal. " Cela permet de laisser ses affaires, un casque, un petit sac, un vêtement de pluie. On va ensuite prendre son TGV, on va faire sa réunion à Paris et le soir, on revient, on retrouve ses petites affaires ", explique-t-elle.

Un budget de 140.000 €

Pour inciter les cyclistes à utiliser ce parc à vélo, le prix a été fixé à 15 € par an. Il est même gratuit pour les abonnés Fil Bleu. Cette initiative a déjà conquis certains, comme Fabien Frugier, du Collectif Cycliste 37. Il l'attendait autant pour lui que pour les autres usagers. " Les gens qui vont sur le département en train, tous les jours de la semaine, ils vont gagner du temps en ne venant plus en voiture mais en vélo dès demain. Ils n'auront plus de problème de stationnement ", se réjouit-il.

A Saint-Pierre-des-Corps, se stationner près de la gare relève du casse-tête. C'est justement pour tenter de résoudre ce problème que la municipalité a lancé ce projet. Elle a investi 140.000 € dans cet abri, avec le soutien financier de Tours Métropole et de la région Centre-Val de Loire. Elle espère que les usagers du train et du TGV prendront désormais leurs vélos.

Après l'abri vélo, une nouvelle ligne de tramway ?

Pour certains de ces usagers, la solution aurait pu se trouver ailleurs : la création d'arrêt minute à l'entrée de la gare ou encore, la mise à disposition de vélos en libre service pour que les touristes puissent aussi se rendre à la gare par ce moyen de locomotion, et pas seulement les riverains. Pour le Collectif Tramway, une ligne de tram qui desservirait Saint-Pierre-des-Corps permettrait de véritablement régler ce problème. Le projet sera justement étudié par Tours Métropole en avril prochain.