Saint-Pierre-des-Corps : mobilisation pour le recrutement d'un médecin, le maire dit être en négociation

Une cinquantaine de personnes - dont de nombreux opposants au maire actuel - ont organisé une opération de tractage ce mercredi matin sur le marché de Saint-Pierre-des-Corps, pétition en main. Elles réclament le recrutement d'un deuxième médecin au CMS, le Centre municipal de santé. Une structure propre à la ville cheminote, créée en 1937, et qui accueille une dizaine d'infirmiers ainsi qu'un médecin généraliste, recruté par la ville en 2017. "Nous souhaitons que ce centre de santé recrute un deuxième médecin, comme c'était prévu en 2020 et comme le maire l'avait annoncé au début de son mandat" explique Gilles Moindrot, membre du Parti communiste et à l'initiative de la démarche, "mais aujourd'hui il se trouve que le maire a renoncé et qu'il a même découragé un jeune médecin qui était candidat pour être recruté."

Un couple de médecins devrait s'installer grâce au soutien de la Région

Contacté, le maire Emmanuel François a tenu à clarifier la situation. A propos du médecin candidat, le maire assure que les conditions d'exercices n'étaient pas idéales au CMS "car il n'y a pas de place, pas de bureau" et dit avoir proposé de nouveaux locaux près de l'école Courrier-Marceau, "avec deux cabinets, une salle d'attente et un secrétariat" mais le médecin "se sentant isolé", "n'a pas souhait s'y installer" conclut Emmanuel François.

En revanche, l'élu affirme être en négociation avec un couple de médecin qui pourrait arriver dans les prochains mois. "Nous sommes en relation avec eux, ils s'engagent à venir mais pour la même raison, nous ne pourrons pas les mettre au CMS. Nous avons demandé de l'aide à la Région et je pense que nous sommes en bonne voie pour pouvoir accueillir ces deux médecins au sein d'un GIP (Groupement d'intérêt public) et grâce aux financements de la Région, nous pourrons les installer dans des locaux communaux neufs." Ces médecins pourraient arriver au mieux à la rentrée 2022.