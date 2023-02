Saint-Pierre-des-Corps : trois nouveaux médecins salariés au Centre de Santé de la Rabaterie

En novembre et décembre 2022 et janvier 2023, trois nouveaux médecins se sont installés dans le Centre de Santé régional de la Rabaterie. La particularité, c'est que les médecins de ce centre (il y a cinq au total) sont des médecins salariés, et salariés de la région.

Grâce au GIP Pro Santé (Groupement d'intérêt public Pro Santé Centre-Val de Loire), la Région peut embaucher des médecins pour les salarier. Une initiative qui permet de lutter contre les déserts médicaux et favoriser l'installation de médecins. Saint-Pierre-des-Corps était en manque de médecins, notamment dans les quartiers prioritaires. Dans le Centre de Santé régional de la Rabaterie, il y a désormais 5 médecins. Mais cela fait 10 médecins au total pour la ville.

Etre médecin salarié est bénéfique pour la ville, mais aussi pour les médecins. Comme la Dr Pauline Michel Bergeau qui s'est installée au mois de novembre, après 6 ans de remplacement en libéral. "En tant que jeune maman de deux petits enfants, je me serai jamais installée en libéral. Donc c'est une vraie opportunité de modifier aussi le mode de fonctionnement des médecins généralistes."

"il y a toute une population qui a besoin de médecin traitant"

Pour la plupart des jeunes médecins, le libéral et ses inconvénients administratifs attirent moins. Le Dr François Rousseau, fraichement installé en début d'année pense que le salaria des médecins peut attirer les jeunes médecins, "la gestion en tant que chef d'entreprise, c'est quelque chose qui ne nous est pas apprise et qui n'est pas forcément facile et qu'on n'a pas forcément envie de faire. On est médecin pour soigner des gens et pour pouvoir faire notre métier."

Etre salarié, mais aussi au bon endroit, c'est aussi ce qui a attiré le Dr Belkacem Otsmane, "il y a toute une population qui a besoin de médecin traitant. Ces populations, du fait de leurs difficultés d'accès aux soins, ont une espérance de vie qui peut-être diminuée. Donc il y a également ce rôle où on peut aider ces populations."

Dans la région, ils sont une quarantaine de salariés dans douze centres de santé, comme celui de la Rabaterie. La région souhaite créer 300 postes de médecins salariés d'ici 2028.