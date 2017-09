Saint-Pierre-des-Corps : un conteneur en guise de salle de classe

C'est une décision gouvernementale : diviser les classes de CP en deux dans les réseaux d'éducation prioritaires. C'est le cas de l'école Henri Wallon de Saint-Pierre-des-Corps. Pour ça, la municipalité a construit une nouvelle salle de classe dans la cour pour y accueillir douze élèves.

Il a fallu être rapide pour la municipalité de Saint-Pierre-des-Corps : "On a appris qu'il fallait diviser les classes de CP en deux en juillet. Et il fallait être prêt pour la rentrée", constate Marie-France Beaufils, maire de la ville. Dans l'école Henri Wallon de Saint-Pierre-des-Corps, il était effectivement impossible de diviser des classes en deux. Il y a huit salles de classe, et pas une de plus. Alors il a bien fallu trouver une solution. " On s'est activé rapidement sans céder à la panique pour construire ce conteneur."

Un intérieur de qualité

La mairie a fait appel à une architecte, et a lancé un appel d'offre auquel les entreprises ont rapidement répondu. Aujourd'hui, le conteneur "salle de classe" se dresse dans la cour de l'école. Il fait douze mètres sur six mètres. Et si de l'extérieur, cela n'a pas l'air enthousiasmant, de l'intérieur c'est une autre histoire.

Une véritable salle de classe chaleureuse dans ce conteneur. - Simon Soubieux

L'intérieur est en bois, spacieux et lumineux. "C'est une vraie cabane, un vrai refuge pour les enfants.", explique Jean-Marc Pichon, adjoint à l'enseignement. Bien entendu, l'isolation est impeccable, et les douze enfants qui auront classe ici auront accès à un réseau internet tout comme leurs camarades.

Un deuxième conteneur prévu pour la Toussaint

Un deuxième conteneur est prévu pour la Toussaint, en face de celui-ci. Il permettra de libérer encore de l'espace au sein de l'école et d'y placer douze élèves supplémentaires. Pour le premier, la municipalité a dépensé 65 000 euros.